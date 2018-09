Horoscopul lunii octombrie: De plictiseala, Varsatorii vor face lucruri trasnite!

HOROSCOPUL LUNII OCTOMBRIE 2018. Daca in trecut ati comis unele greseli, in octombrie 2018 aveti o sansa extraordinara de a le repara. Aceasta luna poate fi catalogata drept de cotitura, pentru ca va trebui sa faceti o alegere deloc simpla, dar care, potrivit astrologilor, va va obliga sa va corectati planurilor pentru viitor fie sa le modificati in totalitate

Cu Soarele in casa a 9-a, cea a filosofiei si calatoriilor, tot ce vi se va intampla in octombrie 2018 va avea legatura, intr-un fel sau altul, cu ceea ce se afla departe de dumneavoastra. Va trebui sa va extindeti considerabil orizonturile si, poate, chiar sa va schimbati filosofia de viata. In orice caz, va asteapta o perioada interesanta, plina de impresii stralucitoare.

Rutina si treburile obisnuite ii vor enerva pe nativii din Varsator, de aceea la locul de munca este posibila o deteriorare definitiva a relatiilor cu colegii. Incercand sa scape de plictiseala, veti cauta alt loc de munca, desi conducerea apreciaza munca dumneavoastra. Tot din cauza plictiselii sunt posibile conflicte in viata personala. Iar daca nu veti accepta concesii, daca nu veti accepta sa faceti un pas inapoi si veti continua, cu incapatanare, sa va mentineti pozitia, dezastrul devine iminent - o rupere a relatiilor, o departire, temporare sau chiar irevocabila.

În prima decada a lunii octombrie 2018, Mercur se va afla tot in casa a 9-a, dupa care se va muta in casa a 10-a - zona succesului personal si al carierei, unde va ramane tot restul intervalului. De aceea, la inceputul lulnii puteti miza pe contacte cu partenerii si prietenii. Este posibil sa primit o oferta de munca intr-o alta tara.

In plan financiar, nativii din Varsator vor acuza o lipsa de bani. Dar v-ati obisnuit deja. Oricum, spre sfarsitul lunii situatia de a imbunatati.