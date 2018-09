Horoscopul lunii octombrie: Pestii se vor confrunta cu o situatie de criza

Octombrie 2018 va fi, pentru nativii din Pesti, o luna destul de complicata, dificila. Astrologii va avertizeaza ca o simpla vorba aruncata la intamplare ar putea fi suficienta pentru a antrena un conflict la locul de munca sau pentru a distruge relatii. Cu toate acestea, luna va fi una buna, pentru ca veti avea capacitatea necesara de a depasi toate provocararile la care veti fi supusi.

In octombrie 2018, Soarele se va afla in casa a 8-a, cea a situatiilor extreme, a temerilor si mostenirii. Veti avea senzatii ca atrageti necazul, nenorocirile si situatiile critice. Intr-o oarecare masura, chiar asa va fi. Exista insa si o vestea buna - daca veti gandi pozitiv, nu veti simti teama, iar orice situatie stanjenitoare, incomoda va deveni un prilej de extindere a posibilitatilor dumneavoastra.

Intr-adevar, veti reusi sa faceti pasi importanti, atat in plan profesional, cat si in viata personala. Astrologii va indeamna sa fiti punctuali la serviciu, sa manifestati responsabilitate, sa nu intrati in conflict cu colegii fara motiv. Totusi, daca nu veti putea evita unele momente tensionate, iar ele vor fi cu siguranta, nu trebuie sa va calcati principiile in picioare. Sunteti un specialist extraordinar si veti gasi cu usurinta alt loc de munca, mult mai bine platit.

La capitolul bani, nu va fi simplu in octombrie. Nu, nu veti saraci, dar cu siguranta veti fi obligati sa taiati din cheltuieli si sa va ganditi la o sursa suplimentara de venit. Mai ales ca, in plan profesional, lucrurile nu vor evolua intr-o directie care sa va avantajeze, de succes.

Pe de alta parte insa, situatia de criza va va deschide ochii si, surprinzator chiar si pentru dumneavoastra, veti gasi o sursa neasteptata de venit suplimentar, una la care nu v-ati gandit pana acum. Astfel, ca, intr-un final, necazurile care se vor abate asupra dumneavoastra vor fi, oarecum, cu noroc, pentru ca vor contribui la consolidarea bunastarii dumneavoastra.

In viata personala, nativii din Pesti care sunt singuri nu trebuie sa cada in plasa oricui. In general, in plan sentimenta, octombrie 2018 este o luna care nu favorizeaza relatiile pe termen lung. Analizati, ganditi si apoi actionati. Dar cel mai bun ar fi ca, deocamdata, sa lasati lucrurile cum sunt.