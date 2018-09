Horoscopul lunii octombrie : Sagetatorii vor avea destui bani

Octombrie 2018 este luna cand se implinesc dorintele. De aceea, foarte importanta este sa stabiliti ce anume va doriti si sa schitati un plan de actiune. Drept multumire pentru cele oferite de soarta, astrologii va recomanda sa ii ajutati pe cei care va cer sprijinul.

In octombrie 2018, Soarele se va afla in casa a 11-a a zodiei dumneavoastra - zona colegilor. Ceea ce inseamna ca veti atrage oameni si va veti folosi autoritatea printre cei din jur. Veti incerca sa fiti primul care testeaza idei noi, veti fi ca un reformator, straduindu-va sa modernizati totul.

La inceputul lunii, Mercur se va afla tot in casa a 11-a, dar in a doua decada trece in a 12-a - domeniul singuratatii, a secretelor si rauvoitorilor. El va va darui o gandire originala si, poate, secretele celor care va protejeaza. Printre altele, in aceasta perioada este posibil sa descoperiti ceva sau sa aflati ceva despre care nu stiati nimic. Nu este cel mai bun moment pentru a va dezvalui planurile si intentiile. Nu uitati ca fiecare om are rauvoitorii lui, care nu asteapta altceva decat sa va puna piedica.

Situatia financiara continua sa fie destul de stabila. Poate nu ati reusit inca sa va imbogatiti, dar pentru octombrie, astrologii va promit ca veti avea bani pentru tot ce aveti nevoie, ceea ce nu e rau deloc. In plus, spre sfarsitul lunii va puteti astepta la alte venituri: o prima, un profit, ba chiar o mostenire.

In octombrie, Venus se va afla in casa a 12-a. Dar devine regresiva, ceea ce ar putea aduce tot felul de neplaceri in viata personala. Sagetatorii pot simti o mare dezamagire vizavi de actualul partener de viata sau ar putea afla ca sotia sau sotul ii insala. Iata de ce, Sagetatorii care au familie nu trebuie sa uite ca jumatatea lor are nevoie de atentie permanenta si de dovezi de iubire, indiferent de timpul petrecut impreuna.