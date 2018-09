Horoscopul lunii octombrie: Surprize neplacute in plan financiar

HOROSCOPUL LUNII OCTOMBRIE 2018. O luna complicata si destul de dificila, care va sustine perspectivele in afaceri, dar va oferi si surprize, conflicte si neplaceri, desi pentru multi luna octombrie va una de cotitura in viata personala. A doua luna de toamna va darui o gramada de emotii pozitive nu personalitatilor puternice, gata sa o ia mereu de la inceput.

Pentru cei care nu vor sa schimbe nimic in viata lor, octombrie se va dovedi o luna greu de suportat. Unii vor fi obligati sa cheltuiasca o mare parte din banii pusi pentru zile negre, confruntandu-se, totodata, cu diferite conflicte si certuri. Deci, nu trebuie sa fiti mirati de agresitatea de care veti da dovada in anumite situatii, in special atunci cand lucrurile nu ies cum vi le-ati planificat dumneavoastra.

Totusi, incercati sa va bazati pe sentimente mai bune si nu trebuie sa fugiti de schimbari, chiar daca vi se va parea ca totul e impotriva dumneavoastra si ca evenimentele evolueaza dupa un scenariu care nu va apartine. Sunt schimbari care vor veni vor aduce numai bine.

In plan material, octombrie va fi destul de imprevizibil si neplacut. Mai ales daca v-ati planificat cva anume si ati primit cu totul altceva. Va trebui sa cheltuiti destui bani pentru schimbarile care vor surveni pe nepusa masa, determinandu-va sa pregatiti plicul pentru medic, pentru zugrav sau pentru instalator.

Exista posibilitatea unei deplasari, care insa va avea un efect benefic asupra evolutiei profesionare si a carierei dumneavoastra. Dar, pentru a obtine respectiva calatorie, extrem de promitatoare, trebuie sa bagati mana in buzunar pentru a achita cursuri de perfectionare. In alta ordine de idei, nu este exclus sa aveti probleme de natura juridica, iar asta inseamna bani pentru avocat, etc.

In ceea ce priveste activitatea de la locul de munca, impreviziblul lunii octombrie se va manifesta si aici. Nu numai ca va trebui sa lucrati foarte mult, in detrimentul vietii personale, dar veti face si ceea ce pana acum nu ati putut din diferite motive. In acelasi timp, octombria va deschide noi oportunitati si perspective. Veti fi feritici numai daca veti lasa emotiile si timiditatea la usa, refuzand sa cedati in fata altor, sustinandu-va cu tarie punctul de vedere, mai ales daca stiti ca aveti dreptate. E adevarat, succesul implica si asumarea unor riscuri

Cei care nu vor sa schimbe nimic in viata lor, neplacerile le vor oferi neasteptate oportunitati de afirmare. Trebuie sa va aseptati la o reorganizare a colectivului, la concedieri si la aparitia unei conduceri noi. Unii pot ramane fara loc de munca, dar nu intrati in panica. Inseamna ca este momentul sa faceti ceea ce v-ati dorit mereu, dar nu v-au lasat altii sau circumstantele.