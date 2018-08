Horoscopul lunii septembrie 2018: Ce se va intampla cu fiecare zodie

HOROSCOPUL LUNII SEPTEMBRIE 2018. Toamna are o influenta aparte asupra oamenilor. Si nu este vorba neaparat despre obisnuitele "depresii" specifice sezonului, ci de mecanisme mult mai fine prin care natura si planetele ne ghideaza actiunile.

Horoscop septembrie 2018: Berbecii ar putea primi o mostenire

Aproape toata luna, Soarele se va afla in casa a 6-a, a muncii si sanatatii. Ceea ce inseamna ca in septembrie principalele evenimente vor fi legate de cele doua domenii. Indiferent de ceea ce se intampla la locul de munca, nu cedati si nu permiteti nimanui sa profite de bunatatea dumneavoastra. Pe de alta parte, astrologii va sfatuiesc sa va pastrati calmul in orice situatie. Temperamentul aprig va poate juca feste, mai ales in viata personala. Dati dovada de intelepciune si faceti un pas inapoi cand constatati ca, uneori, s-a ajuns prea departe.

Citeste mai departe aici https://jurnalul.antena3.ro/timp-liber/hobby/horoscop-septembrie-2018-berbecii-ar-putea-primi-o-mostenire-784229.html

Horoscop septembrie 2018: Taurii vor avea parte de aventuri amoroase!

Cei mai multi dintre nativii Taur vor petrece luna septembrie muncind pe branci. Vara a luat sfarsit si trebuie sa reveniti la obligatiile dumneavoastra. In a doua jumatate a intervalului veti avea nevoie de sfatul unei persoane apropiate.

Citeste mai departe aici https://jurnalul.antena3.ro/horoscop/horoscop-septembrie-2018-taurii-vor-avea-parte-de-aventuri-amoroase-784366.html

Horoscop septembrie 2018. Rac: Nu demisionati inainte de gasi alt job!

Pentru cei nascuti in semnul Racului, prima luna de toamna va fi deosebit de activa, complicata din toate punctele de vedere, dar bogata in evenimente si foarte productiva. In septembrie nu trebuie numai sa munciti pe branci la proiecte noi, dar si sa depuneti eforturi uriase pentru a va proteja rezultatele obtinute.

Citeste mai departe aici https://jurnalul.antena3.ro/horoscop/horoscop-septembrie-2018-rac-nu-demisionati-inainte-de-gasi-alt-job-784606.html

Horoscop septembrie 2018: Leii se vor bucura de multi bani!

In septembrie 2018 puteti aduna roadele a ceea ce ati semanat lunile trecute. Si chiar daca, la modul general vorbind, nu exita motive deosebite de neliniste, astrologii va avertizeaza ca trebuie sa ramaneti vigilanti. Mai ales la semnarea unor documente importante.

Citeste mai departe aici https://jurnalul.antena3.ro/horoscop/horoscop-septembrie-2018-leii-se-vor-bucura-de-multi-bani-784700.html

Horoscop septembrie 2018: O luna cu suisuri si caderi pentru Fecioare

In cazul navitilor Fecioara, luna septembrie poate fi caracterizata ca o perioada extraordinara de contradictorie. Suisurile si succesele vor fi urmate de caderi si esecuri.

Citeste mai departe aici https://jurnalul.antena3.ro/horoscop/horoscop-septembrie-2018-o-luna-cu-suisuri-si-coborasuri-pentru-fecioare-784812.html

Horoscop septembrie 2018: Balantele pot spera la o prima!

Comparativ cu luna august, septembrie 2018 va fi pentru nativii din Balanta o perioada destul de buna. Vor reusi multe din ceea ce si-au propus, atat pe plan profesioanal, cat si in viata personala. Iar altii se vor odihni bucurandu-se de soarele bland al acestei prime luni calendaristice de toamna.

Citeste mai departe aici https://jurnalul.antena3.ro/horoscop/horoscop-septembrie-2018-balantele-pot-spera-la-o-prima-784884.html

Horoscop septembrie 2018: Scorpionii risca investii in afaceri indoielnice

Avand Soarele in casa a 11-a, al pritenilor, veti avea nevoie de ajutorul colegilor pentru a obtine rezultatele dorite in activitatea profesionala. Indemnul astrologilor este sa nu va implicati decat in chestiuni care va sunt cunoscute, unde aveti suficienta experienta.

Citeste mai departe aici https://jurnalul.antena3.ro/horoscop/horoscop-septembrie-2018-784964.html

Horoscop septembrie 2018: Sagetatorii nu trebuie sa impuna conditii!

In prima luna calendaristica de toamna, Soarele va poposi in casa a 10-a a zodiei dumneavoastra - zona succesului personal si al carierei. Prin urmare, exista mari sanse sa iesiti invingatori din orice competitie, mai ales ca veti da dovada de calitati organizatorice deosebite.

Citeste mai departe aici https://jurnalul.antena3.ro/horoscop/horoscop-septembrie-2018-sagetatorii-nu-trebuie-sa-impuna-conditii-785073.html

Horoscop septembrie 2018: Capricornii au noroc in afaceri!

In septembrie 2018, Soarele se va afla in casa a 9-a a zodiei dumneavoastra, a anturajului indepartat, a filosofiei si calatoriilor. Acest lucru va permite navitilor din Capricorn sa extinda substantial granitele realitatii lor obisnuite.

Citeste mai departe aici https://jurnalul.antena3.ro/horoscop/horoscop-septembrie-2018-capricornii-au-noroc-in-afaceri-785184.html

Horoscop septembrie 2018: Varsatorii vor avea conflicte in familie!

Prezenta Soarelui in casa a 8-a, cea a situatiilor extraordinare si a mostenirii, semnifica posibilitatea aparitiei unor circumstante critice. Astfel de momente sunt posibile in special in viata de familie.

Citeste mai departe aici https://jurnalul.antena3.ro/horoscop/horoscop-septembrie-2018-varsatorii-vor-avea-conflicte-in-familie-785253.html

Horoscop septembrie 2018: Pestii vor avea o luna linistita!

Pentru nativii din Pesti, luna septembrie a anului 2018 va fi una linistita si placuta. In sfarsit, reprezentantii acestei zodii isi vor permite sa se odihneasca, sa se bucure de rezultatele muncii depusa in perioada anterioara.

Citeste mai departe aici https://jurnalul.antena3.ro/horoscop/horoscop-septembrie-2018-pestii-vor-avea-o-luna-linistita-785373.html