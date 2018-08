Horoscopul lunii septembrie: Se anunta o perioada tensionata, complicata!

HOROSCOP SEPTEMBRIE 2018. Luna septembrie promite schimbari in viata personala a celor care alearga nu numai dupa un aspect ireprosabil, dar si dupa o persoana cu o bogata lume interioara. In planul activitatii profesionale, nu sunt exlcuse relatii tensionate cu sefii. Oricum, in prima luna de toamna trebuie sa va apucati serios de treaba. Numai asa puteti spera la o prima, o marire de salariu si, de ce nu, la o functie mai inalta.

Prognoza asrologice pentru septembrie 2018 indeamna la cumpatare si prudenta in toate. In special cand vine vorba de activitatile profesionale. Vor avea succes la inceputul intervalului cei constiinciosi si responsabili. Sunt posibile contracte avantajoase cu partenerii de afaceri.

Cei care lucreaza in domeniul artei, al creatiei vor reusi sa transpuna in viata toate proiectele elaborate in ultimul timp. Situatia financiara va fi stabila. Totusi, incercati sa va incadrati in bugetul de care dispuneti, nu faceti cheltuieli neprevazute.

Sanatate

Cei care ignora probleme de sanatate, fizica sau psihica, vor regreta aceasta atitudine. Daca va doare ceva, mergeti neaparat la medic. Este indicat sa faceti o programare la stomatologie si sa solicitati analize complete. Inainte de a iesi pe usa, verificati prognoza meteo. Nu va imbracati de vara daca se anunta instabilitate atmosferica.

De asemenea, sunt recomandate dusuri alternative atat dimineata, cat si seara. Putina gimnastica va ajuta sa va pastrati in forma toata ziua. Daca ati luat un abonament la sala, intrebati doctorul ce exercitii trebuie sa evitati. La inceputul lunii multi vor suferi de dureri de cap, gastrita si alergii.

Stresul si depresiile sunt specifice perioadei de toamna, de aceea incercati sa ganditi cat mai optimist. In acest scop, evitati sa ramaneti singuri, iesiti cu prieteni, mergeti la film, la spectacole.

Bani, cariera

Trebuie sa va mobilizati si sa reveniti la regimul normal de munca. Nu ii invidiati pe cei care sunt inca in concediu. Vor mai fi zile de vacanta. In cadrul colectivului vor fi de toate: si discutii aprinse, conflicte, concedieri, dar si prime. Cat veti incasa, depinde numai de dumneavoastra. Esential este sa nu intrati in panica, fiti calm si concentrati-va pe ceea ce aveti de facut.

Nu va dati demisia daca nu ati gasit alt loc de munca. Linistiti-va, cantariti situatia creata si demarati demersurile pentru alt job. Daca, dimpotriva, doriti sa va afirmati, veniti cu idei originale, indiferent ca este vorba de un proiect sau de organizare.

Perioade bune si rele

Intervalul cuprins intre 5 si 20 septembrie se anunta deosebit de complicat din cauza starii negative a biosferei. Sunt posibile evenimente majore politice si sociale, conflicte militare, schimbari serioase pe plan diplomatic. Vor fi demisii rasunatoare, scandaluri.

Luna in regres nu facilitatea o activitate de succes. Planeta comunicatiilor - Mercur, care in 8 septembrie intra in semnul Fecioarei, va pune accent in special pe ratiune si materialism. In aceste conditii, se va ajunge greu la un compromis, in special inainte de data de 9 septembrie, cand este Luna plina.

In acest context, este de preferat ca toate treburile importante sa fie programate dupa 11 septembrie, cand Luna isi va recapata forta, iar Marte va intra in semnul Varsatorului. Impreuna, cele doua planete vor veni cu un plus de optimism, contribuind, astfel, la evitarea destramarii relatiilor si la stingerea conflictelor.

Dupa 19 septembrie se deschid noi cai in crearea unor relatii armonioase si constructive. Aceste perspective se vor largi dupa 23 septembrie, care va aduce echilibru. De fapt, a treia decada a lunii va marca un fel de granita intre o perioada de agitatie si bulversare si una mult mai pozitiva.