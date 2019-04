Horoscopul runelor pentru perioada 8 - 15 aprilie 2019. Urmează o o suită de schimbări benefice, majore

HOROSCOP. Numeorologul Mihai Voropchievici a prezentat în emisiunea „Adevăruri Ascunse” previziunile runelor pentru săptămâna 8-15 aprilie.

HOROSCOP. Berbec. Are o săptămână în care trebuie să-și consolideze poziția lui, și acasă între membrii familiei, și la muncă, printre colegi, dar totodată și în societate, în sfera cu care vine în contact zi de zi. Consolidarea poziției tale. Să știe cine e Berbecul, cine e șeful și ce trebuie să spună.

HOROSCOP. Taur: Nativii Taur beneficiază de încărcătura lui Vunjo. E săptămâna în care ei au câștigat de toate în toate planurile.

HOROSCOP. Gemeni: Trebuie să fie pregătiți pentru o suită de schimbări săptămâna viitoare, dar schimbări benefice, majore, cu însemnătate, încărcătură.

HOROSCOP. Rac: Cei care sunt tensionați primesc două sfaturi: să se relaxeze, să nu mai fie atât de încordați, să nu-și mai facă griji pentru că ei sunt grijuli pentru membri familiei, pentru rude, pentru tot, că e bolnăvior. Nu e bolnav, nu are nimic persoana aia la care voi vă gândiți că are probleme de sănătate, are de fapt o stare de sănătate excelentă. Voi puteți deveni ipohondri pentru că nu i-ați mai văzut de mult. Dar în weekend, urcați-vă în avion și duceți-vă la cei dragi și să vedeți că nu e nimic adevărat din fricile voastre.

HOROSCOP. Leu: Câștigă pe toate fronturile, salt rapid, calitativ în existența lui în săptămâna viitoare. Ai dat lovitura săptămâna viitoare, tot ce e bun, e la tine în curte. Nu e de valoarea lui Vunjo, dar este cam 80% din el.

HOROSCOP. Fecioară: Tot așteaptă câte ceva și așteaptă de anul trecut, săptămâna viitoare așteaptă o veste despre o schimbare foarte importantă și astase produce în săptămâna imediat următoare. Fiți pregătiți pentru această schimbare pe care vi-o doreați.

HOROSCOP. Balanță: Au chef de ceartă săptămâna viitoare, sunt puși un pic în postura de a fi tensionați, vor susține mai multe bătălii sau una mică, dar, atenție, dați dovadă de diplomație și de tact pentru că voi veți câștiga în mod sigur. Fără prea mult scandal și show.

