Horoscopul runelor pentru perioada 9 - 15 martie 2020. Vine adevărul care îi poate schimba viaţa

Horoscop. Numeorologul Mihai Voropchievici a prezentat sâmbătă, la emisiunea „Adevăruri Ascunse”, de la Antena 3, previziunile runelor pentru toată săptămâna 9-15 martie.

Horoscop. Balanţă - vine adevărul care îi poate schimba viaţa.

Horoscop. Scorpion - intră sub protecţie divină sub toate punctele de vedere şi are nevoie de ea în tot ce face.

Horoscop. Săgetător - are două opţiuni: Relaxează-te, tratează-te, bea ceaiuri cât mai fierbinţi. Opţiunea doi: cineva cât mai apropiat ţie s-ar putea să aibă sănătatea precară.

Horoscop. Capricorn - o săptămână bună, vedem un Vunjo, e anul lor. E cea mai puternică rună din tot pachetul Vunjo, veţi câştiga pe toate planurile.

Horoscop. Vărsător - e foarte deschis, vine primăvara, e pregătit să înceapă o viaţă nouă.

Horoscop. Peşti - aveţi două opţiuni: ori vă mutaţi din casă, luaţi un apartament nou, ori vă schimbaţi locul de muncă. Dacă Dumnezeu vă iubeşte, aveţi şansa să câştigaţi la loto, să vă luaţi casă şi să vă schimbaţi şi locul de muncă. De multe ori, lasă pe mâna Domnului.

