Horoscopul saptamanii 20-26 august: Taurii nu trebuie sa imprumute bani!

HOROSCOPUL SAPTAMANII 20-26 AUGUST 2018. Vine o perioada a schimbarilor si a pasilor decisivi. Planetele binecuvanteaza lansarea de noi afaceri, favorizeaza reorganizarea celor vechi. Puteti stabili noi contacte, angaja relatii noi, puteti aduna o echipa pentru ceva anume. Zilele de sfarsit de saptamana trebuie folosite pentru consolidarea succeselor deja obtinute.

Berbec

Trebuie sa va pastrati echilibrul emotional, nu va lasati prada nervilor, nu va enervati si nu fiti agresivi, nu intrati in conflicte. Daca simtiti ca nu sunteti in apelele dumneavoastra, mai bine va retrageti, respirati adanc, faceti o mica plimbare sau, daca e posibil, inchideti-va in casa. Aveti grija ce spuneti si, mai ales, cum vorbiti. Daca v-ati propus sa plecati undeva, acum e momentul!

Taur

Sarcinile trasate de sef vi se vor parea complicate, aproape imosibil de indeplinit. E o simpla aparenta, nu intrati in panica! Veti face fata cu succes tuturor provocarilor. Din pacate, calatoria planificata de mult timp va fi din nou amenintata de o amanare. Dar ganditi-va: chiar merita sa plecati? Pe de alta parte, nu va lansati in tranzactii financiare, nu dati bani imprumut.

Gemeni

Stati cat mai mult in compania persoanelor care va sunt apropiate sufleteste. Actionand de unul singur, fara ajutorul altora, nu veti obtine rezultatele dorite. Fiti consecvent si rabdator. Analizati bine fiecare demers propus. Cand luati o decizie, cantariti toate variantele pro sau contra. Ascultati glasul intuitiei. Nu weekend nu exagerati cu bauturile alcoolice si nu consumati mancaruri picante.

Rac

Va asteapta o surpriza placuta - veti primi bani. A venit timpul ca dorintele dumneavoastra sa prinda viata! Nu veti avea chef de munca, motiv pentru care nu va apucati de ceva serios. Dedicati timpul propriei persoane, dar si omului drag de langa dumneavoastra. Aveti grija de sanatate, nu carati greutati mari.

Leu

Incercati sa va inconjurati de liniste si calm. Trebuie sa va refaceti fortele. Daca este posibil, straduiti-va sa evitati muncile obositoare, nu va suprasolicitati la serviciu. Totusi, daca vi se propune o afacere sau tranzactie avantajoasa, nu stati pe ganduri si actionati. In cazul in care v-ati certat cu cineva, faceti un prim pas spre impacare. Sambata si duminica mergeti in vizita la parinti, la rude.

Fecioara

La sfarsitul saptamanii veti primi cu siguranta niste bani. Va fi o surprinza, dar una extrem de utila: platiti-va datoriile acumulate. Pe de alta parte, controlati-va cuvintele si nu lasati furia sa vorbeasca in locul dumneavoastra. S-ar putea sa regretati mai tarziu. Zile deosebit de placute in weekend. Nu trebuie sa va suprasolicitati organismul.

Balanta

Un inceput de saptamana destul de tensionat. De aceea, vi se recomanda sa nu incepeti ceva nou si amanati, in masura posibilitatilor, luarea unor decizii foarte importante. Nu intrati in conflict, abordati totul cu tact si diplomatie. Evitati situatiile de stres. Nu uitati ca rabdarea dumneavoastra depinde numai de voi. Nu va lasati atrasi in aventuri, indiferent de care.

Scorpion

Este cazul sa priviti adevarul in fata in cele mai multe dintre problemele care va macina. Trebuie sa recunoasteti ca o parte din vina va apartine. Nu ii mai acuzati pe cei din jur, ingropati securea razboiului, reveniti la sentimente mai pasnice. Mare atentie la serviciu: adversarii, concurenta pandesc orice mica neregula pentru a va da la o parte, pentru a va elimina din joc. Va puteti relaxa la sfarsit de saptamana, cand va asteapta doua zile de odihna minunata.

Sagetator

Nu faceti astazi ceea ce nu doriti! Nu incercati sa va mobilizati folosind cuvinte precum "trebuie", "sunt obligat". Urmatoarea perioada indeamna mai mult la visare. Oricum sunteti intr-o faza de oboseala extrema. Este nevoie de o pauza chiar si in pentru cei mai sarguinciosi lucratori.In weekend stati cu prietenii si rudele. Succesul favorizeaza doar activitatile comerciale, operatiunile financiare. Puteti face o achizitie valoroasa.

Capricorn

Va fi o perioada nu foarte simpla pentru dumneavoastra. In relatiile personale sunt posibile neintelegeri, iar in cele de serviciu - situatii conflictuale. Trebuie sa reduceti la strictul necesar orice comunicare. Nu dezvaluiti planuri, secrete. Stati mai mult singuri sau in compania unor persoane in care aveti incredere totala. Foarte curand lucrurile se vor schimba in bine, veti avea mai multa energie si veti fi mai inspirat in raporturile cu ceilalti.

Varsator

Dedicati aceste zile placerilor, hobby-urilor dumneavoastra. Cel mai bun interval de timp este pana la orele pranzului. Luni si mari nu plecati foarte departe de casa. Refuzati orice discutii sterile, dar si invitatiile la activitati mondene. Sunt absolut interzise aventurile - nu faceti nimic pana nu analizati datele problemei. Atentie ce mancati - nu va puneti la incercare organismul.

Pesti

Trebuie sa fiti mai intelegatori si ingaduitori. In primul rand fata de partenerul de viata. Numai asa veti putea evita certuri si suparari. La serviciu insa puteti deveni o sursa de inspiratie pentru ceilalti, ajungand in centrul atentiei generale. Chiar daca nu sunteti obisnuiti cu o astfel postura, nu fiti timizi. Bucurati-va de aceste momente.