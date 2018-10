Începe zodia SCORPIONULUI! Cum îți va fi viața o lună sub acest semn?

Miercuri 24 octombrie 2018, Soarele intră în zodia Scorpionului. Scorpionul este cel mai puternic semn al zodiacului, este un supraviețuitor. Scorpionii au resurse absolut uriașe de putere interioară.

Dar, aceste resurse îi fac să treacă prin cele mai dificile provocări ale vieții.

Scorpionul vine după Balanță a cărei energie este despre a ne conecta cu oamenii, este despre relații, plăcere, armonie, echilibru, căutare de compromisuri. Scorpionul este exact opusul. El este despre a căuta adânc în relațiile tale, a-ți înfrunta fricile, demonii și aspectul întunecat al propriei persoane.

Daca Balanta a fost despre lumina si dulcegarii, Scorpionul este direct, aproape brutal si se scufunda in necunoscut.

Misterele vietii vin in atentia noastra atunci cand incepe zodia Scorpionului. Acest semn de apa este detectivul zodiacului, scormonind mult sub suprafata si descoperind secrete bine ascunse despre noi insine, despre altii si despre lume in general.

(...........)

Perioada zodiei Scorpionului este cea in care trebuie sa iti permiti sa fii TU in totalitate, oricat de ciudat, nebun sau atipic ai fi si ai ascuns bine asta, de rusine, de frica de a nu fi judecat si respins de altii, neiubit, exclus si singur.

Sezonul Scorpionului ne intreaba ce nevoi autentice avem. Scorpionul este condus de Marte si Pluto. Marte coordoneaza energia, actiunea, impulsul, razboiului, iar Pluto conduce sexul, moartea si transformarea.

Vezi unde simti rusine despre oricare din aceste teme si vei afla unde ai de lucrat si de vindecat. Fa o baie cu sare, flori, uleiuri esentiale si lumanari in jur ca sa introduci aceasta energie in tine si sa te reconectezi cu trupul tau.

Scrie in jurnal, fa meditatii ghidate si terapie ca sa poti lucra cu aceasta intentie si energie.

Nevoile tale sunt cat se poate de in regula. Asa cum esti tu – in totalitatea ta, cu lumini si umbre – esti foarte in regula, iar sezonul Scorpionului iti va reaminti asta.

IN TIMPUL ZODIEI SCORPIONULUI

CE SA FACI:..........................................

