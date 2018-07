REGINA horoscopului: O zodie careia nu ii lipseste nimic!

Analizand comportamentul, obiceiurile si prioritatile tuturor semnelor zodiacale, astrologii au identifica o singura reprezentanta care poate fi merita cu adevarat titlul de Regina.

Este vorba despre femeile nascute in zodia Leului. Afla care sunt trasaturile care le evidentiaza comparativ cu alte zodii.

1. Sunt vesele si pline de viata. Simpla lor aparitie intr-o societate ridica starea de spirt. Sunt comunicative, extrem de prietenoase si au abilitatea de a se "infiltra" intr-o conversatie fara sa deranjeze.

2. Sunt loiale. Daca au promis ceva, fac tot posibilul sa indeplineasca rugamintea. Intotdeauna se straduiesc sa spuna adevarul, fara sa ascunde nici cele mai mici detalii.

3. Creativitate. Privesc viata intr-un mod original, poate unic, uneori. Sunt gata sa sustina orice idee interesanta, straduindu-se sa acorde ajutor in transpunerea ei in realitate. In plus, au spirit de conducator, de intreprinzator.

4. Au un oarecare magnetism, cu care atrag barbatii, fara a depune prea mari eforturi. Farmecul lor interior devine irezistiibil cand o persoana le-a atras atentia, convingandu-le ca merita sa le ofere o sansa.

5. Sunt dornice sa stie, sa studieze, sa citeasca. Destepte si cultivate, femeile din zodia Leului nu se lasa intimidate nici de cele mai complexe provocari. Oricum abordarea lor va fi mereu una originala.

6. Prieteni devotati, ele sunt mereu alaturi la bine si la rau. Sunt cu adevarat oameni de incredere, care nu te lasa in clipe de cumpana. In plus, ele au multa rabdare.