Zodiac chinezesc. 2020: Anul Șobolanului de Metal

2020: Anul Șobolanului de Metal

Șobolanul este cunoscut în zodiacul chinezesc ca fiind curios, subtil și plin de resurse. Șobolanul este și primul semn zodiacal și, prin urmare, anul Șobolanului este un an al noilor începuturi. Prin urmare, trebuie să ne așteptăm la experiențe noi care aduc cu sine câștiguri la care sperăm de mult timp. Mai mult, Metalul este un indicator al succesului și al productivității, transmite Reader’s Digest.

Șobolan

Anul nașterii: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1984, 1996, 2008

Următorul an: 2032

Zodiacul chinezesc este puțin ironic, mai ales când ne gândim că semnul zodiacal al anului este cel mai puțin norocos. Astfel, persoanele aflate sub acest semn zodiacal o să simtă că au un nor negru deasupra capului. Este important să țină minte că acest lucru ține de perspectivă.

Bivol

Anul nașterii: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Următorul an: 2021

Cei născuți sub semnul zodiacal al Bivolului sunt puternici, dar și încăpățânați. Această încăpățânare caracteristică poate fi o problemă într-un an caracterizat de Metal. Pe de altă parte, succesul și norocul își vor face apariția în 2020, însă Bivolul trebuie să învețe să fie mai flexibil.

Tigru

Anul nașterii: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Următorul an: 2022

Tigrii sunt puternici, aventuroși și pasionali și se vor bucura cu adevărat de norocul care îi așteaptă în 2020. Aceștia vor profita de acest nou an care le permite să încerce lucruri noi și să exploreze teritorii necunoscute. Cu toate aceste, este bine să nu își asume prea multe riscuri.

Iepure

Anul nașterii: 1915. 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Următorul an: 2023

Iepurele este sensibil, rafinat și destul de rezervat. Prin urmare, într-un an care îi împinge spre lucruri noi, persoanele aflate sub acest semn zodiacal nu reușesc să se simte confortabil. Dorința Iepurelui pentru pace și liniște îl va face să se izoleze în acest an plin de noutăți și aventură.

Dragon

Anul nașterii: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Următorul an: 2024

Dragonii sunt carismatici și aventuroși. Aceștia adoră orice oportunitate care le permite să strălucească, iar anul Șobolanului de Metal le oferă multe astfel de oportunități. Persoanele aflate sub acest semn zodiacal vor avea parte de un an productiv, dar și presărat cu multe provocări.

Șarpe

Anul nașterii: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Următorul an: 2025

Șarpele este un semn zodiacal complex: este generos și, totuși, viclean, precaut și, totuși, imprudent. Punctul central al anului 2020 va fi despre relații, atât personale, cât și profesionale. Modul în care cultivă aceste relații va determina cât de departe va merge o persoană aflată sub acest semn zodiacal cu redescoperirea propriei persoane.

Cal

Anul nașterii: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Următorul an: 2026

Calul are tendința să își asume mult prea multe riscuri care nu-și au rostul în acest an. Astfel, persoanele aflate sub acest semn zodiacal vor să ducă totul la extrem. Pe de altă parte, independența caracteristică îi va ajuta să crească pe plan profesional.

Oaia

Anul nașterii: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Următorul an: 2027

Oaia este atentă, pasivă și orientată către familie. Persoanele aflate sub acest semn zodiacal reușesc să treacă prin acest an cu probleme minime. Totuși, aceste persoane nu trebuie să lase dragostea pentru pace și stabilitate să stea în calea schimbării și a oportunităților.

Maimuța

Anul nașterii: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Următorul an: 2028

Maimuța este cel mai zgârcit semn al zodiacului chinezesc. Pe de altă parte, anul 2020 va fi anul descoperirilor pentru persoanele aflate sub acest semn zodiacal și este posibil chiar să-și schimbe perspectivele pe plan profesional.

Cocoș

Anul nașterii: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Următorul an: 2029

Cocoșul este cu picioarele pe pământ și are curajul de a spune exact ce gândește. În plus, persoanele aflate sub acest semn zodiacal au tendința să se concentreze prea mult pe propria persoană, iar acest lucru nu îi va ajuta să ajungă prea departe în acest an. Este recomandat ca aceste persoane să se concentreze mai mult pe imaginea de ansamblu.

Câine

Anul nașterii: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Următorul an: 2030

Câinele va avea un an destul de ușor. Este momentul pentru noi începuturi, iar tot ce au de făcut persoanele aflate sub acest semn zodiacal este să-și urmeze instinctele. În plus, aceste persoane au multe principii și este indicat să nu le sacrifice pentru a ajunge unde își doresc.

Mistreț

Anul nașterii: 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Următorul an: 2031

Mistrețul este iubitor și plăcut, iar anul 2020, presărat cu noutăți, le va aduce mulți prieteni noi în jur. Pe de altă parte, persoanele aflate sub acest semn zodiacal reușesc să renunțe la persoanele toxice în acest an.