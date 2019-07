Aplicația FaceApp stârnește îngrijorări în legătură cu siguranța utilizatorilor

Aplicaţia FaceApp, care le permite utilizatorilor să-şi modifice chipul în fotografii, făcându-i mai tineri, mai bătrâni sau mai atrăgători, şi care a devenit recent extrem de populară pe reţelele sociale, a făcut miercuri obiectul mai multor avertismente în Statele Unite şi Marea Britanie, un senator american democrat cerând chiar o investigaţie a poliţiei în legătură cu "riscurile pentru securitatea naţională şi viaţa privată" pe care le reprezintă utilizarea acestei aplicaţii, relatează joi AFP şi Reuters.



Creată de societatea rusă Wireless Lab, această aplicaţie propusă în versiune gratuită există din 2017, însă a devenit extrem de populară datorită funcţiei de îmbătrânire a chipului. Fotografii cu feţele îmbătrânite ale unor celebrităţi, precum cântăreţul Drake, rapperiţa Cardi B sau campionul NBA Stephen Curry, şi ale unor necunoscuţi cu riduri şi părul alb, s-au răspândit cu viteză pe Internet.



FaceApp este în prezent cea mai descărcată aplicaţie gratuită de pe Google Play, cu peste 100 de milioane de utilizatori.



Aplicaţia permite descărcarea unei fotografii a utilizatorului şi modificarea acesteia cu ajutorul inteligenţei artificiale pentru a-i adăuga un zâmbet, a-l face mai tânăr, mai bătrân, mai atrăgător sau pentru a-i modifica culoarea tenului.



Chuck Shumer, senator democrat al statului New York şi liderul minorităţii democrate din Senatul american, a tras miercuri un semnal de alarmă.



"FBI şi FTC (organism care protejează consumatorii în Statele Unite) trebuie să evalueze imediat riscurile pentru securitatea naţională şi viaţa privată în condiţiile în care milioane de americani folosesc FaceApp", a scris el pe Twitter. Aplicaţia "este proprietatea unei companii cu sediul în Rusia şi utilizatorii trebuie să ofere un acces complet şi irevocabil la fotografiile şi datele lor personale din telefon", a atras el atenţia.



Într-o scrisoare transmisă FBI şi FTC, politicianul american afirmă că locaţia FaceApp în Rusia ridică semne de întrebare dacă compania furnizează datele cetăţenilor americani unor părţi terţe, posibil chiar unor guverne străine.



Wireless Lab, înfiinţată în St. Petersburg, are în prezent sediul în Skolkovo, un parc de activităţi de înaltă tehnologie lângă Moscova, numit adesea "Silicon Valley din Rusia".



În opinia senatorului american, "ar fi profund îngrijorător dacă informaţiile personale sensibile ale cetăţenilor americani ar fi fost oferite unei puteri străine ostile angajate în ostilităţi cibernetice împotriva Statelor Unite".



Totodată, Information Commissioner's Office (ICO), autoritatea pentru protecţia datelor din Marea Britanie, a declarat joi că "are în vedere" îngrijorările legate de serviciul FaceApp cu privire la problemele privind confidenţialitatea, relatează Press Association.



ICO nu a precizat dacă a deschis o anchetă în legătură cu această aplicaţie, dar a avertizat oamenii să fie atenţi la ce informaţii oferă atunci când descarcă o aplicaţie.



"Suntem conştienţi de temerile privind FaceApp şi le vom analiza", a declarat o purtătoare de cuvânt a autorităţii britanice.



"Sfătuim oamenii care descarcă orice aplicaţie să verifice ce se va întâmpla cu informaţiile lor personale şi să nu furnizeze detalii personale până când nu sunt siguri cu privire la modul în care acestea vor fi utilizate", a mai spus oficialul britanic.



Şeful companiei ruse Wireless Lab, Iaroslav Gontcharov, a dat asigurări, într-un interviu acordat Washington Post, că FaceApp nu foloseşte fotografiile pentru alte utilizări în afara aplicaţiei şi că majoritatea fotografiilor sunt eliminate de pe servere în termen de 48 de ore de la descărcare. El a afirmat că, deşi compania are sediul în Rusia, datele utilizatorilor nu au fost transferate în altă parte.

AGERPRES