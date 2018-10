Aplicații care te ajută să reduci din anxietate

În era tehnologiei se inventează aplicații pentru orice. Avem aplicații de trafic, de fitness, de gătit și de învățat diverse lucruri. De ceva vreme au apărut și aplicațiile care te ajută să lupţi cu anxietatea și depresia. IntelliCare a dezvoltat 13 aplicații gratuite cu ajutorul psihologilor și cercetătorilor de la Universitatea americană Northwestern. Testele au arătat că, în unele cazuri, aplicațiile pot reduce cu 50% severitatea unor simptome de depresie sau anxietate.

1 din 13 oameni suferă de anxietate și 1 din 6 oameni va suferi la un moment dat de depresie, indiferent de situația maritală, socială sau financiară.

Sursa: Organizația Mondială a Sănătății

Aplicațiile lansate de IntelliCare sunt destinate celor care sunt foarte stresați și suferă uneori de anxietate. În cazul depresiei, cercetătorii au ajuns la concluzia că simptomele pot fi ameliorate, însă este indicat să te consulți cu un specialist înainte de a face lucrurile pe cont propriu. Aplicațiile te pot ajuta, dar nu repezintă neapărat un tratament sau o soluție absolută.

Înainte de a fi lansate pe piață, aplicațiile au fost testate pe 96 de persoane timp de 8 săptămâni consecutive. Participanții au folosit aplicațiile în medie 4 minute pe zi. Psihologii au remarcat la finalul experimentului o scădere cu 50% a severității depresiei. Specialiștii au concluzionat astfel că aceste aplicații pot fi o alternativă în cazul unor tratamente.

Aplicațiile sunt diferite și le poți folosi în funcție de nevoile tale. Le poți avea chiar pe toate. IntelliCare Hub este aplicația cu numărul 13 și este de fapt un manager al tuturor aplicațiilor antidepresive.

Prima de pe listă este Aspire, o aplicație care te ajută să depășești starea de letargie specifică depresiei. Primești o listă cu valori din viață din care îți alegi una sau mai multe și apoi pentru fiecare valoare vei primi câte trei exerciții pe care să le faci în acea zi. Făcând zilnic acțiuni legate de valorile în care crezi vei avea o viață mai plină de sens.

O altă aplicație este Boost Me. Trebuie să completezi o listă cu cele mai recente activități care ți-au produs satisfacție și cum te-ai simțit când le-ai făcut. Apoi când vei fi trist/tristă, aplicația îți va recomanda o activitateb pe care să o faci în funcție de istoricul tău.

Daily Feats și Day to Day to sunt următoarele pe listă. Daily Feats îți analizează psihicul cu ajutorul unor întrebări și apoi îți propune o serie de activități productive pe care să le faci zilnic. În schimb, Day to Day îți oferă lecții săptămânale. De exemplu, cum să fii mai recunoscător, cum să rezolvi probleme, cum să gândești diferit. Lecțiile sunt împărțite pe zile sub forma unui exercițiu scris.

iCope este dedicată în special celor care suferă de anxietate. Cu ajutorul acestei aplicații îți poți programa mesaje de încurajare pe care să le primești înaintea unor evenimente sau situații stresante.

Activitatea fizică zilnică chiar și de 10-15 minute poate îmbunătăți starea generală de spirit și atitudinea. Aplicația MoveMe îți amintește când e momentul să faci mișcare.

MyMantra și Purple Chill sunt două aplicații motivaționale. În MyMantra îți alegi o mantră și apoi creezi un album foto cu imagini care să susțină această mantră. De exemplu, poți alege „iubesc să călătoresc” și îți vei face apoi un album foto în acest sens. Ideea e că te va ajuta să îmbunătățești starea de spirit. Purple Chill conține înregistrări audio care te vor ajuta să vizualizezi și să meditezi.

Slumber Time îți propune un jurnal de somn pentru a îmbunătăți calitatea acestuia. Aplicația te mai pune să faci o listă de bifat înainte de culcare (ai încuiat ușa, ai oprit apa, ai setat alarma etc) și un jurnal de stres în care să treci tot ce-ți stă pe cap de peste zi.

Social Force este o aplicație interesantă care îți analizează apelurile și mesajele și în funcție de acestea îți propune o listă de “susținători” la care poți apela în momentele când nu te simți în regulă.

Thought Challenger îți propune să-ți notezi gândurile negative și să le analizezi cu ajutorul unor întrebări. Astfel vei descoperi erori de gândire (etichetare, suprageneralizare, dramatizare). La final vei înlocui gândul cu unul mai realist.

În final, Worry Knot este tot pentru cei cu anxietate și te învață cum să-ți controlezi grijile.

