China mizeaza pe trenul viitorului!

Hyperloop Transportation Technologies a decis sa lucreze in China. Intreprinderea va incepe constructia primului tren al viitorului, Hyperloop, pe o linie comerciala, aflata la 10 kilometri de Tongren, in provincia Guizhou.

Dupa Abu Dhabi si Ucraina, HyperloopTT a semnat cu grupul chinez Tongren Transportation & Tourism Investment al 3-lea sau proiect pentru o linie coemrciala, care implica prima lansare in China a proiectului Hyperloop. Compania fondata de omul de afaceri american Elon Musk a ales provincia Guizhou, in sud-estul Chinei, pentru ca se afla pe centura economica a noului drum al matasii.

O zona in care s-au investit, in ultimii cinci ani, peste 100 de miliarde de dolari in transport, finantare care a permis realizarea a 69 de proiecte rutiere si maimult de 5700 de kilometri de drumuri noi. Regiunea joaca unul dintre cele mai importante rolulri pentru start-upurile lansate in aceasta parte a Chinei.

"Credem ca Hyperloop va contribui dezvoltarii acestei zone", a declarat Dirk Ahlborn, presedintele director general al HyperloopTT. "China aloca peste 300 de miliarde de dolari pe an pentru infrastructuri, ca raspuns la cresterea rapida a populatiei urbene. Topologia unica a regiunii Tongren ne permite sa aplicam diferite metode de constructie cu parenerii nostri", a adaugat el.

Hyperloop va furniza tehnologie, inginerie si echipament. Tongren va raspunde mai mult de parte birocratica, dar si de constructia sistemului. Finantarea se va face prin intermediul unui parteneriat public-privat, cu 50% din fonduri provenind direct de la Tongren.