CNBC: Rusii au pierdut in mare o racheta cu reactor nuclear!

Serviciile speciale americane considera ca, in cadrul unor teste desfasurate in 2017, rusii au pierdut in Marea Barents o racheta cu motor nuclear si ca Moscova pregateste acum recuperarea ei.

Citand surse proprii, postul de televiziune CNBC face referire la un raport al spionajului american, potrivit caruia la operatiunea de readucera la suprafata a proiectilului actionat de un dispozitiv nuclear participa patru nave ruse, una dintre ele fiind echipata cu aparatura speciala pentru manevrarea substantelor radioactive.

Potrivit CNBC, raportul serviciilor americane nu indica un potential pericol pentru sanatatea oamenilor sau pentru mediul inconjurator general de o eventuala deteriorare a reactorului nuclear al rachetei. Autorii documentului cred insa ca, daca Moscova va fi capabila sa recupereze racheta, Rusia ar putea folosi, pe vitorul, planul acestei operatiuni pentru incidente similare.

CNBC mentioneaza, in context, ca, incepand din noiembrie 2017 si pana in februarie anul curent, Rusia a efectuat patru teste cu rachete de acest tip. Si de fiecare data lansarile au esuat. Cel mai lung zbor ar fi durat, conform aceleeasi surse, circa doua minute, racheta parcurgand aproximativ 35 de kilometri inainte de a se prabusi necontrolat.

Merita mentionat ca, in mesajul sau catre parlament, presedintele Vladimir Putin anunta, la 1 martie, ca Rusia lucreaza la o serie de noi sisteme de arme, care nu au analog in lume. Era vorba, printre altee, de racheta balistica intercontinentala Sarmat, de racheta de aviatie Kinjal si de o racheta de croaziera cu reactor nuclear.