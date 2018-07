Facebook a suspendat o nouă firmă de analiză a datelor

Facebook a suspendat o firmă de analiză de date din SUA, pe durata investigaţiilor privind colectarea şi distribuirea datelor utilizatorilor, scrie BBC.

Crimson Hexagon, cu sediul în Boston, se decrie ca oferind “informaţii despre consumatori” şi are contracte cu agenţii guvernamentale din întreaga lume.

Facebook a declarat că analizează dacă firma a încălcat politicile sale privind supravegherea. Reţeaua de socializare mai spune că nu a găsit, până acum, nicio dovadă că datele au fost obţinute necorespunzător.

Crimson Hexagon are “contracte de analiză a publicului Facebook pentru clienţi, inclusiv pentru o organizaţie non-profit din Rusia, care are legături cu Kremlinul, dar şi cu mai multe agenţii guvernamentale americane”, potrivit The Wall Street Journal.

Crimson Hexagon lucrează cu un set de date care includ, potrivit website-ului său, peste un trilion de postări de pe Facebook, Instagram, Twitter şi altele. De asemenea, firma poate să analizeze peste 160 de milioane de fotografii postate online în fiecare zi.

Crimson Hexagon mai are contracte cu diferite companii comerciale, precum Adidas, Samsung şi BBC.

“Nu permitem dezvoltatorilor să construiască instrumente de supraveghere folosind informaţii de pe Facebook sau Instagram”, a declarat un purtător de cuvânt al Facebook, vineri. “Luăm în serios aceste afirmaţii şi am suspendat aplicaţiile pe tipul anchetei.”