Facebook elimină sute de pagini și conturi din Rusia

Facebook Inc a anunţat joi că a eliminat sute de pagini, conturi şi grupuri iniţiate de Rusia din cauza unei conduite coordonate necorespunzătoare pe platformele Facebook şi Instagram, transmite Reuters.



Nathaniel Gleicher, responsabila pentru politici de securitate cibernetică la Facebook, a indicat într-o postare pe blog că a descoperit două reţele separate care îşi aveau originea în Rusia - una activă în mai multe ţări din Europa de Est, iar cealaltă specifică în Ucraina https://bit.ly/2W1h9LR.



Compania a indicat că a eliminat 364 de pagini Facebook şi conturi gestionate de o primă reţea de internet rusă şi care opera în statele baltice, Asia Centrală, Caucaz şi Europa Centrală şi de Est. Aceste pagini se poziţionau ca reprezentând media independente în respectivele state, dar Facebook a ajuns la concluzia, pe baza acţiunilor lor, că acestea sunt legate de agenţia rusă de presă Sputnik.



În mod separat, pe baza unei recomandări făcute de SUA, au fost eliminate alte 107 pagini de pe Facebook, grupuri şi conturi, precum şi 41 de conturi de pe Instagram, originare din Rusia şi care operau în Ucraina.



'Nu am găsit nicio legătură între aceste operaţiuni, dar ei utilizau tactici similare prin crearea de conturi pentru a induce pe alţii în eroare despre cine erau şi despre ce făceau', se menţionează în comunicatul companiei.



Facebook este de peste doi ani vizată de critici pentru că nu a dezvoltat instrumente pentru combaterea extremismului şi a operaţiunilor de propagandă.



Facebook şi Twitter Inc a eliminat milioane de postări şi a închis conturi legate de operaţiuni de influenţare de către Rusia, Iran şi alţi actori în perioada de pregătire a alegerilor de la jumătatea de mandat în SUA în noiembrie trecut.

AGERPRES