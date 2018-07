Hackeri ruşi au pătruns în reţelele de electricitate ale SUA

Hackeri ruşi au obţinut acces la reţele americane de electricitate anul trecut, provocand, probabil, pene de curent, sustin oficiali ai guvernului federal, presupunand ca aceasta campanie continuă, scrie The Wall Street Journal, in contextul in care la Washington se vorbeste despre crearea unui grup de lucru special didicat prevenii atacurilor cibernetice venite din Rusia.

Potrivit WSJ, care citeaza surse din Departamentul pentru securitate interna, hackerii, care au lucrat pentru un grup susţinut de statul rus cunoscut sub numele de "Dragonfly" sau "Energetic Bear", au făcut "sute de victime" în 2017.

In operatiunea lor, infractorii cibernetici au folosit metode convenţionale precum "spear-phishing" pentru a le păcăli pe victime să-şi introducă parolele, obtinand apoi acces la reţele corporatiste de furnizori, ceea ce le-a permis să fure acreditările şi să obţină acces în reţelele de furnizare a electricităţii.

Departamentul securităţii interne intenţionează să organizeze patru briefing-uri şi caută dovezi că hackerii ruşi încearcă să-şi automatizeze atacurile. Investigatorii nu pot confirma daca atacul a fost comis de hackeri în pregătirea unei viitoare intruziuni.

Noile informaţii apar în contextul tensiunilor cibernetice în creştere între Moscova şi Washington. Un mare juriu federal a inculpat în această lună 12 ofiţeri de informaţii ruşi sub acuzaţii că au patruns în 2016 reţeaua de computere a Partidului Democrat şi a candidatei prezidenţiale Hillary Clinton.

Anchetatorul special Robert Mueller investighează rolul Rusiei în alegerile din 2016 şi dacă stafful de campanie al candidatului republican Donald Trump a conspirat cu Moscova. Rusia neagă orice ingerinţe în alegerile americane, iar preşedintele Trump neagă că ar fi conspirat cu Rusia. AGERPRES