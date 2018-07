VIDEO Cel mai mic caine din lume, clonat de 49 de ori!

Se numeste MIracle Milly si este cel mai mic catel din lume, un chihuahua. Inalt cat trei mere, el a intrat in Cartea recordurilor. Incercand sa inteleaga cauzele dimensiunilor reduse, specialistii l-au clonat de 49 de ori.

Miracle Milly este un catelus adorabil, care pare un ghemotoc simpatic. Are sase ani si nu masoara mai mult de 10 centimetri in inaltime. O minuatura care a ajuns insa in Guinness Book.

Din dorinta de a intelege de ce acest patruped, care la nastere a cantarit numai 28 de grame, este atat de mic, oamenii de stiinta l-au clonat in 49 de exemplare, relateaza Daily Mail.

Cand a aparut pe lume, medicii veterenari nu i-au dat nici o sansa de supravietuire. Totusi, stapana lui, Vanesa Semler, a facut tot posibiliul pentru a mentine animalul in viata, hranindu-l la fiecare doua ore cu o pipeta utilizata, de obiceiuri pentru picaturi in ochi.

Astazi, 12 dintre clonele lui Milly locuiesc in casa Vanesei. Miracle Milly a doborat recordul detinut de Boo Boo, alt chihuahua, care traieste in statul Kentucky si are 10,16 centimetri inaltime.

