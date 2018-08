Microsoft: Hackeri din Rusia incearca sa influenteze alegerile din SUA

Compania Microsoft afirma ca a depistat noi tentative ale hackerilor de a influenta alegerile pentru Congresul Statelor Unite. Informatia a aparut pe site-ul oficial al corporatiei.

Saptamana trecuta, departamentul Microsoft Digital Crimes Unit a indeplinit o decizie judecatoareasca de transferare a controlului asupra a sase domenii create de "un grup care are stranse legaturi cu guvernul rus". Grupul este cunoscut sub mai multe nume: Strontium, Fancy Bear si APT28.

Potrivit companiei, hackerii au creat site-uri si adrese URL, aproape identice cu paginile web ale "potentialelor victime". Spre exemplu, unele dintre aceste pagini imitau site-ul Senatului SUA, altele pe cel al Institutului international republican, din al carui consiliu director fac parte mai multi senatori.

"Ne ingrijoreaza aceste, dar si alte tentative de a pune in pericol securitatea unui cerc larg de persoane care au legatura cu partidele politice americane in ajunul alegerile din 2018. Per ansamblu, tabloul reflecta ceea ce am vazut deja in timpul scrutinului din 2016, in SUA, si din 2017, in Franta", a precizat Microsoft in comunicatul sau.

Merita mentionat ca, anterior, procurorul special Robert Mueller, care se ocupa de dosarul ingerintei Rusiei in alegerile prezidentiale americane de acum doi ani, a declarat ca grupul Strontium a fost implicat in spargerea postei electronice a fostului candidat Hillary Clinton, principalul adversar al lui Donald Trump.