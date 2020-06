O nouă versiune a jocului FIFA va fi lansată în 2021

Un nou joc FIFA va fi lansat în 9 octombrie 2021, iar fanii așteaptă noua versiune cu sufletul la gură.

Florian are toată colecţia FIFA, inclusiv versiunea din 96, cu Sabău pe copertă.

Electronic Arts promite acum un nou joc FIFA, incitant. Trailer-ul sugerează că pe copertă va fi jucătorul Mbappe.

„Am aflat când va apărea FIFA21 Joc FIFA de fiecare dată când am nişte timp liber, mai ales seara după serviciu sau în weekend. Iubita mea mi-a făcut cadou o pernă imensă cu FIFA20. Game mode-ul meu preferat este Ultimate Team deoarece poţi să joci şi online cu alţi jucători din întreaga lume, poţi să-ţi creezi primul 11, 11 favorit, din viaţa reală”, spune Florian.

Acesta face o scurtă trecere în revistă a jocurilor FIFA preferate, de la început şi până acum.

„În 96 pe copertă a fost Neluţu Sabău, românul nostru. Primul joc FIFA pe care l-am jucat a fost FIFA99. Am jucat Steaua-Rapid, erau la Rest of The World, în joc. FIFA 2006 și FIFA 2007 au fost jocurile pe care le-am jucat cel mai mult, jucam foarte mult Career. Messi, Rooney şi Ronaldinho au apărut cel mai mult pe coperţile FIFA în istorie”, a mai spus el.

Fan împătimit, Florian aşteaptă cu sufletul la gură noua variantă.

„FIFA21 apare, după cum am văzut, pe 9 octombrie, varianta standard. Varianta Champions şi Ultimate, pe 6 octombrie. Pe coperta nu ştim cine va fi. Mbappe este în trailer-ul din prezentare. Eu sper să fie Kevin de Bruyne pe copertă, jucătorul meu preferat”, a comentat el.

