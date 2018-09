Primul călător care va merge pe Lună cu naveta lui Elon Musk

Compania lui Elon Musk, SpaceX, a dezvăluit care este numele primului pasager privat care va zbura în jurul Lunii, notează BBC. Astfel, miliardarul japonez Yusaku Maezawa, în vârstă de 42 de ani, va fi primul om care va zbura cu compania privată a lui Elon Musk.

“Am ales să merg pe Lună”, au fost cuvintele miliardarului, care va lua cu el pe Lună între şase şi opt persoane, toţi artişti.

Misiunea a fost planificată pentru 2023 şi va fi prima călătorie pe Lună a oamenilor, după 1972. Totuşi, misiunea se bazează pe o rachetă care nu a fost construită încă. ”Nu suntem 100% siguri că vom reuşi să o facem să zboare”, a spus Elon Musk.

Nici miliardarul japonez, nici Elon Musk nu au dezvăluit care a fost suma plătită pentru călătoria lunară.

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG