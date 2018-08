VIDEO Primul portavion de productie chineza continua testele

China a demarat al doilea program de teste pentru primul sau portavion fabricat in totalitate in tara, Type 001A. Duminica, el a iesit in larg de pe santierul naval din orasul Dalian.

Publicatia Sina a publicat mai multe fotografii ale navei. Din imagini se vede ca pe punte nu exista avioane. Primele teste s-au derulat in luna mai. Atunci, expertii militari chinezi afirmat ca etapa secunda a programului se va efectua inclusiv cu avioane.

Type 001A este primul portavion realizat in totalitate in China si al doilea din dotarea marinei militare a statului. Avand o lungime de 315 metri, nava poate dezvolta o viteza de 32 de noduri.

Primul portavion, Liaoning, a fost construit pe baza navei sovietice Variag, cumparat de China in 1998 din Ucraina, pentru a-i transforma intr-un fel obiect turistic.

Ulterior, nava a fost achizionata de guvernul chinez, care a modernizat-o si a predat-o armatei. In aprilie anul curent, fostul Variag a fost declarat defect, precizandu-se ca pentru o aterizare in siguranta trebuie redusa greutatea avioanelor, inclusiv prin eliminarea armamentului din dotare si prin reducerea volumului de carburant.

