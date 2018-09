Roboţii Pepper şi Nao, atracţiile evenimentului TechFest de la Bucureşti

Inovaţii tehnologice hardware şi software de ultimă oră, alături de elemente de robotică revoluţionare au fost prezentate, joi, în cadrul TechFest connected by Vodafone, eveniment organizat până duminică la Bucureşti.



Astfel, la festivalul de tehnologie au făcut senzaţie Pepper şi Nao, roboţi capabili să recunoască principalele emoţii umane. În timp ce Pepper este folosit inclusiv în industria bancară din Japonia, Nao face "carieră" şi în educaţie.



De asemenea, un alt punct de atracţie al evenimentului găzduit de Promenada Mall este casa inteligentă Modularity, instalată în incinta XPO Tech, şi care se distinge prin performanţa energetică, multifuncţionalitate şi modularitate, dar mai ales prin prezenţa unor roboţi care preiau şi îndeplinesc activităţile repetitive ale locuitorilor acestora.



În marja TechFest connected by Vodafone este găzduită şi XPO Tech, o zonă de experimentare a inovaţiilor tehnologice hardware sau software, a soluţiilor de tip smart home sau IoT, eco-mobilitate urbană precum şi gadget-uri tech, interacţiuni speciale care mixează tehnologia cu mişcările corpului, interacţiuni digitale şi în realitate virtuală.



Totodată, XPO Tech găzduieşte un mini-muzeu cu peste 30 de sisteme şi componente pentru computere autohtone, ca DAF, CIP, TIMs, PRAE, HC, Junior, dar şi unele produse de firme internaţionale care au schimbat cursul istoriei calculatoarelor, precum Apple Macintosh 128, Osbourne 1, Kaypro etc. Cel mai vechi exponat este produs în urmă cu aproximativ 30 de ani.



"Computerele sunt recondiţionate cu piese autentice şi sunt în stare de funcţionare. Acest aspect atrage atât nostalgicii, cât şi pasionaţii, dar stârneşte şi curiozitate în rândul celor care nu cunosc începuturile tehnologiei. Prezenţa la diferite evenimente este o oportunitate de a împărtăşi oamenilor pasiunea mea şi de a le oferi o sursă de inspiraţie. Ne-am propus să ţinem pasul cu cei din alte ţări care au deja muzee dedicate tehnologiei retro", declară Bogdan Târziu, fondatorul Muzeului de Calculatoare Cluj - the X86 Generation.



Luni, în cadrul aceluiaşi eveniment, a fost organizat şi evenimentul-satelit Science Summit, unde au susţinut prezentări zece dintre cei mai cunoscuţi oameni de ştiinţă şi cercetători din România.



Potrivit organizatorilor, sâmbătă şi duminică (în intervalul orar 12:00 - 20:00), în parteneriat cu Nexus Club, cel mai activ hub dedicat comunităţii de gaming din Bucureşti, în acelaşi spaţiu dedicat XPO Tech, vor fi organizate concursuri pentru gameri profesionişti şi amatori. Aceştia îşi vor putea încerca forţele în cele mai cunoscute jocuri ale momentului (Counter-Strike, Fortnite, FIFA, League of Legends), dar şi cu unele care au trecut testul timpului (Age of Empires 3, Red Alert 2, Heroes of Might & Magic) şi vor putea vedea cele mai noi echipamente de profil disponibile pe piaţa locală şi internaţională.



Tot sâmbătă vor avea loc ateliere de programare şi robotică pentru copii susţinute de Academia inventează.ro, Small Academy şi AcademyPLUS. În plus, vor fi organizate petreceri ale colectivului Vinyl, Rum, Tapas & Wine (joi şi vineri seara), iar vineri seara Mr. Jurjak va avea un concert special.



În ultima zi a evenimentului, pe 24 septembrie, este programată conferinţa dedicată growth hacking-ului care îi va include ca vorbitori pe Ovi Negrean, CEO SocialBee, Alex Păduraru, CEO Creative-Tim, Theodoros Moulos, CEO GrowthRocks si Adrian Vlasiu, Country Manager, GrowthRocks, agenţie internaţională cu prezenţă în 16 ţări.



TechFest connected by Vodafone este dezvoltat în colaborare cu comunitatea IT, devenind locul de întâlnire al experţilor în programare din mai inovatoare companii şi al start-up-urilor, într-o atmosferă informală, generând o experienţă unică, cu o componentă specială de infotainment pentru publicul larg. AGERPRES