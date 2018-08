Rusia renunta la constructia unor portelicoptere?

Rusia nu intentioneaza sa construiasca portelicoptere pentru flota ei militara, au anuntat surse oficiale de la Moscova, citate de agentia Interfax.

"In prezent se afla in faza de dezbatere chestiunea privind constructia unui portavion. Iar in ceea ce priveste realizarea unor portelicoptere pentru marina militara, vor pot spune cu certitudine ca asa ceva nu se va construi in Rusia", a declarat ministrul comertului, Denis Manturov.

In opinia lui, navele purtatoare de avioane trebuie dotate cu echipamente speciale pentru elicoptere, iar pe navele de desant se impune, de asemenea, prezenta elicopterelor ca mijloc de deplasare si de debarcare.

Ideea constructiei de portelicoptere a aparut in Rusia dupa ce, din cauza crizei ucrainene, Franta a reziliat contractul cu Moscova pentru furnizarea unor nave din categoria Mistral. Mai mult, in mai anul trecut, Ministerul rus al apararii anunta ca, pana in 2022, armata rusa va primi primul portelicopter de productie autohtona.

Interesant este ca un astfel de proiect se regaseste inclusiv in programul national de inarmare pentru 2018-2027, document care mentioneaza ca viitoarele nave vor fi dotate cu elicoptere Ka-52K Katran. Pentru ca in iunie acum curent, seful marinei militare a Rusiei, viceamiratul Viktor Bursuk, sa declare, la randul sau, ca lucrarile de proiectare si constructie a unor portelicoptere va incepe dupa 2020.