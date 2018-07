Albinele, în cultura popoarelor lumii. Știai că, la început, erau... carnivore?

Albinele i-au uimit dintotdeauna pe oameni, atât prin organizarea lor socială, cât și prin produsele stupului, deosebit de gustoase și hrănitoare, având chiar și efecte tămăduitoare.

Aceste insecte cu totul deosebite sunt foarte sofisticate – a fost nevoie de milioane de ani sa ajunga la complexitatea, la desavarsirea de astazi. Desigur, atunci cand vorbim despre organizare, perfectiune sociala, comunicare evoluata etc. ne referim mai ales la specia care ne intereseaza cel mai mult, albina melifera.

Este albina care face miere, cea care traieste in stupi, in familii alcatuite din mii si zeci de mii de membri, conduse de o singura regina, matca, singura care face oua in stup, asigurand propagarea speciei, si care isi depoziteaza mierea in casute hexagonale.

Poate ca multi nu stiu, insa astazi exista peste 20.000 de specii de albine care traiesc pe intregul glob si mereu sunt descoperite unele noi. Cea mai batrana albina a fost gasita in Myanmar, inchisa intr-o bucata de chihlimbar, si s-a stabilit ca ea a trait in urma cu 100 de milioane de ani...

Se pare ca albinele au venit din Extremul Orient si ca la inceput erau carnivore, .........................

