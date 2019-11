Anii câineşti reprezintă un mit, iar câinii de doi ani sunt animale de vârstă mijlocie

Teoria potrivit căreia un "an câinesc" reprezintă echivalentul a şapte ani umani este un mit, potrivit unui studiu realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea California din Los Angeles, informează...

Grupul Huawei Technologies Co Ltd a început să primească comenzi în China pentru primul său smartphone pliabil. Lansarea modelului 5G Mate X a fost amânată de două ori în acest an deoarece Huawei, al...