Capsula spaţială Starliner, aparţinând Boeing, a aterizat în New Mexico după o misiune eşuată

Capsula spaţială Starliner, construită de Boeing, fără echipaj uman la bord, a aterizat duminică în deşert în statul american New Mexico, după ce nu a reuşit să se plaseze pe orbita corectă pentru întâlnirea cu Staţia Spaţială Internaţională (ISS), relatează AFP şi dpa.



Imaginile transmise de NASA au arătat întoarcerea pe Pământ a capsulei, în cursul nopţii, după o coborâre încetinită cu ajutorul a trei paraşute de mari dimensiuni.



Capsula a aterizat la ora 05:58 (12:58 GMT) la baza White Sands, New Mexico, cu un minut întârziere faţă de momentul prevăzut. Ea a aterizat "chiar în locul stabilit", a declarat Steve Siceloff, purtătorul de cuvânt al Boeing.



Ecranul termic a protejat capsula în timpul reintrării în atmosferă, moment în care temperatura în afara vehiculului a ajuns la peste 1600 de grade Celsius. Aparent, motoarele Starliner au funcţionat bine pentru a începe coborârea de pe orbită la o altitudine de 250 kilometri, când capsula avea o viteză de peste 28.000 de km pe oră.



Capsula Starliner trebuia să se conecteze la ISS sâmbătă, însă o eroare a unui temporizator a împiedicat plasarea sa pe orbita corectă, iar Boeing şi NASA au scurtat misiunea care ar fi trebuit să dureze în total opt zile.



Această lansare test, fără echipaj uman, a capsulei Starliner, concepută pentru a transporta astronauţii spre şi dinspre Staţia Spaţială Internaţională, reprezintă o etapă foarte importantă pentru Boeing. Conform programului de dezvoltare a capsulei Starliner, după această misiune test, urma o lansare cu echipaj uman. Deocamdată nu se ştie dacă această misiune va mai avea loc imediat.



NASA nu mai dispune de mijloace de transport spre şi dinspre ISS pentru astronauţii săi, după retragerea din uz a flotilei americane de navete spaţiale în 2011, după 30 de ani de serviciu. Din 2011 şi până în prezent, NASA s-a bazat pe capsulele Soyuz, aparţinând Agenţiei spaţiale ruse Roskosmos pentru astfel de misiuni. Sub preşedinţia lui Barack Obama, NASA a oferit contracte în valoare de miliarde de dolari pentru Boeing şi SpaceX, companii care dezvoltă noi capsule "made in USA" pentru transportul astronauţilor.

