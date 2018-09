Cel mai vechi animal de pe Terra, apărut în urmă cu 558 de milioane de ani, era oval și plat

Cel mai vechi animal de pe Terra, apărut în urmă cu o jumătate de miliard de ani, era oval şi plat, avea un fel de înotătoare dorsală centrală, o lungime de câteva zeci de centimetri şi trăia pe fundul oceanului, fără să aibă gură, intestine şi anus, informează AFP.



Mii de fosile de Dickinsonia au fost găsite în ultimii 75 de ani pe Terra, însă apartenenţa sa la regnul animal - unul dintre marile regnuri de vieţuitoare, alături de plante şi ciuperci - a generat dezbateri aprinse în comunitatea ştiinţifică. Era oare un lichen? O amibă? Un fost regn dispărut?



Cercetătorii de la Universitatea Naţională a Australiei (ANU) au adus dovada decisivă, potrivit spuselor lor, ce atestă că acea vieţuitoare a fost unul dintre primele animale care au trăit, în orice caz cel mai vechi confirmat vreodată, pe Terra. Studiul cercetătorilor australieni a fost publicat joi în revista Science.



Până la acest studiu, paleontologii studiau morfologia unei fosile pentru a deduce tipologia acelor vieţuitoare străvechi.



Ilya Bobrovskiy, doctorand la universitatea australiană menţionată, a analizat fragmentele unor molecule prelevate de pe fosile descoperite pe o faleză din nord-vestul Rusiei, în regiunea Mării Albe.



Pe acele fosile, el a găsit molecule de origine exclusiv animală, reprezentând o formă de colesterol.



"Cel mai greu a fost să găsim fosile de Dickinsonia conţinând încă material organic", a explicat cercetătorul. El a fost nevoit să se deplaseze în Rusia pentru a preleva câteva specimene, încastrate în roca falezei.



"Moleculele de grăsime fosilizate pe care le-am descoperit proveneau de la animale ce erau mari şi numeroase în urmă cu 558 de milioane de ani, cu milioane de ani mai devreme decât credeam", a declarat Jochen Brocks, profesor de ştiinţe ale Pământului în cadrul ANU.



Potrivit universităţii australiene, descoperirea reprezintă "Graalul" paleontologiei.



Un strămoş al viermilor?



Şi alţi cercetători au afirmat în trecut că au descifrat misterul ce planează asupra acelor fosile.



În septembrie 2017, cercetătorii britanici au anunţat că erau absolut siguri în privinţa caracterului animal al fosilelor de Dickinsonia, bazându-şi concluzia pe o analiză ce a inclus un număr mare de fosile.



O altă echipă a concluzionat în 2015 că era vorba despre animale, relativ avansate, datorită modului în care creşteau corpurile acestora, spre deosebire de plante şi ciuperci.



Stă în natura însăşi a cercetării ştiinţifice să confirme o ipoteză de-a lungul anilor, de mai multe ori şi cu ajutorul unor metode diferite.



"Articolul supralicitează puţin controversa existentă", a declarat pentru AFP paleobiologul Doug Erwin, cercetător la Institutul Smithsonian din Washington. "Însă este un studiu bun", a adăugat el.



"Este pentru prima dată când marker biologici au fost utilizaţi în cazul unor fosile din Ediacaran", a mai spus acelaşi expert.



Ediacaran este perioada (-635 milioane de ani până la -542 milioane de ani) ce precede era care a marcat, potrivit cercetătorilor, apariţia rapidă a tuturor marilor grupuri de animale de pe Terra: celebrul eveniment din Cambrian, relativ scurt la scală geologică, cuprins între 30 milioane şi 40 de milioane de ani.



Tocmai acesta este motivul pentru care confirmarea ipotezei potrivit căreia animalele au existat înainte de Cambrian este atât de importantă.



"Timp îndelungat, ne-am întrebat dacă evenimentul era cu adevărat real sau dacă, pur şi simplu, noi nu am reuşit să găsim fosile mai vechi", a explicat pentru AFP David Gold, geobiolog la Universitatea California-Davis, unul dintre autorii studiului din 2015.



"Acest articol aduce o nouă şi foarte bună dovadă că animalele sunt mult mai vechi pe Terra decât Cambrianul", a adăugat el.



Speciile de tipul Dickinsonia ar fi, deci, "strămoşul mai multor forme de viaţă animală de astăzi", a continuat acelaşi expert. Deşi ipoteza nu a fost încă verificată, David Gold sugerează că viermii şi insectele ar putea să descindă din Dickinsonia.



Studiul publicat joi consacră şi un fel de "renaştere" a paleontologiei, prin folosirea unor instrumente ce permit detectarea unor compuşi organici vechi de câteva sute de milioane de ani.



În condiţii propice, oamenii de ştiinţă pot de acum înainte să găsească proteine şi pigmenţi pentru a identifica culorile dinozaurilor, a explicat David Gold. Sau, în cazul de faţă, să găsească colesterol, o moleculă pe bază de carbon.



Dovedirea faptului că Dickinsonia era un animal nu marchează însă finalul acestui mister. Oamenii de ştiinţă încă nu cunosc modul în care se hrăneau şi se reproduceau aceste vieţuitoare.



În plus, calculele statistice bazate pe ADN i-au făcut pe cercetători să afirme că regnul animal are pe Terra o vechime de 720 de milioane de ani. Rămâne, deci, de umplut "o prăpastie" de aproximativ 160 de milioane de ani, până la apariţia pe Pământ a acestei creaturi plate şi ovale.

AGERPRES