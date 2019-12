Cercetătorii au descoperit fosile care ar putea aparţine celei mai vechi păduri din lume

Oamenii de ştiinţă au găsit pe teritoriul statului New York fosile care ar putea aparţine celei mai vechi păduri din lume, descoperire care oferă informaţii preţioase despre legăturile dintre pădure şi climă, potrivit unui studiu publicat joi în revista Current Biology şi preluat de AFP.



Titlul de ''cea mai veche pădure fosilă'' revenea până acum unui sit din Gilboa, din regiunea Munţilor Catskills, în nordul statului New York, considerată a avea o vechime de 385 de milioane de ani.



Noul sit se află pe locul unei foste exploatări miniere situate în aceeaşi regiune, la circa 40 de kilometri mai la est, în apropiere de micul oraş Cairo.



După 10 ani de prelevări şi cercetări, o echipă internaţională alcătuită din 11 oameni de ştiinţă a ajuns la concluzia că pe acest teren a existat o pădure ''cu 2 până la 3 milioane de ani mai veche'' şi având o mai mare varietate de arbori.



Asemenea sitului din Gilboa, cercetătorii au identificat şi aici urme de arbori primitivi aparţinând genului ''Eospermatopteris'', asemănători palmierilor, cu un trunchi gros şi o coroană de ramuri, dar fără frunze, dar şi plante de tipul ''Archaeopteris''.



Acestea din urmă prezintă caracteristici ''mult mai moderne'', cu frunze şi cu sisteme de rădăcini comparabile molizilor sau pinilor, a explicat pentru AFP William Stein, unul dintre autorii studiului, profesor de biologie la Universitatea din Binghamton (New York).



Aceşti arbori ''mai evoluaţi'' ar putea aduce informaţii suplimentare despre evoluţia pădurilor, într-o epocă în care ''nivelul de dioxid de carbon din atmosferă se diminua, iar temperaturile erau scăzute'', a spus acesta.



Studiind această etapă de răcire, vom înţelege poate mai bine legăturile dintre încălzirea din epoca actuală şi despădurire, a mai spus acesta.

AGERPRES