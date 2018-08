De ce a disparut civilizatia mayasa?

Un grup de oameni de stiinta de la Universitatile Cambridge si Florida au pus la punct o metoda de masurare a izotopilor apei, care a ajutat la clarificarea cauzelor care au condus la prabusirea si disparitia civilizatiei mayase.

Potrivit unui material postat pe site-ul Universitatii Cambridge, metoda s-a dovedit la fel de corecta ca in cazul analizei in laborator al apei lichide obisnuite. Cercetatorii au strans probe de depuneri din lacul Chinchanab de pe Insula Yukatan. Ele dateaza din anii 800 - 1000.

In laborator ei au analizat izotopii hidrogenului. Autorii studiului au explicat ca, in procesul de uscare, moleculele apei se infiltreaza in structura cristalina a depunerilor. De aceea se poate stabili cu precizie nivelul apei din lac in diferite perioada de timp si caracterul climei.

S-a stabilit, astfel, ca in perioada studiata cantitatea de precipitatii a fost cu 41%-45% sub media anuala, procent care, in intervalul de varf al secetei, a atins 70%. In ceea ce priveste umitatea, si aici s-a constatat o scadere de 2% pana la 7% comparativ cu zilele noastre.

Concluziile cercetatorilor de laborator confirma ipoteza conform careia prabusirea uneia dintre cele mai infloritoare civilizatii ale omenirii a fost determinata de schimbarile climatice. Seceta a distrus, practic, agricultura. In plus, in secolul al 9-lea a avut loc o importanta criza politica: orasele au fost abandonate, practic, iar dinastiile de conducatori si-au incetat existenta.