Ce au descoperit fizicienii in legatura cu Piramida lui Keops!

Fizicieni din Germania si Rusia au analizat proprietatile Piramidei lui Keops si au ajuns la concluzia ca, in camerele interioare, ar putea concentra o energie electromagnetica, focusata in spatiul de sub constructie. Concluziile oamenilor de stiinta sunt prezentate in Journal of Applied Physics.

"Avand in vedere interesul deoseibt pentru piramide, am decis sa privim piramida lui Keops ca o particula, care rezoneaza unde radio. Am obtinut o serie de rezultate interesante, care vor putea gasi utilizare practica", a afirmat Andrei Evliuhin.

El si colegi fizicieni din Germania si Rusia au analizat modul in care Piramida va interactiona cu diferite forme de radiatii electromagnetice. Oamenii de stiinta au pornit de la premisa ca Piramida lui Keops, ca multe alte constructii facute de mana omului, s-ar putea comporta ca un rezontor care focuseaza si amplifica oscilatiile, lungimea undei fiind pa masura Piramidei.

In cazul de fata este vorba de unde radio cu diapazonul de un metru, intr-un interval cuprins intre 200 si 600 de metri. In calculele lor, specialistii au tinut cont de toate spatiile goale din interiorul Piramidei, dar si de proprietatile principalului material de constructii - bucati de calcar.

Creand un model digital, fizicienii au "impuscat" Piramida cu impulsuri de unde radio, urmarind cum vor interactiona ele cu structura in sansamblul ei si cu elemente separate S-a constatat ca, intr-adevar, Piramida "intra in contact" au acestea, acumuland energia lor in camera mortuara, redirectionata apoi intr-un punct situat imediat sub funcamentul acestei "minuni a lumii", unde se afla a treia camera.