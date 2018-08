Descoperite ISTORICĂ în medicină: Cum pot fi transformate grupele de sânge A, B şi AB în grupa de sânge 0

Oamenii de ştiinţă au descoperit un mod sigur prin care să folosească o enzimă bacteriană pentru a transforma orice grupă de sânge în grupa universală 0, compatibilă cu orice persoană, potrivit unei echipe de cercetători de la University of British Columbia prezentă la a 256-a Întâlnire şi Expoziţie Naţională a Societăţii Americane de Chimie.

Cercetătorii au explicat cum pot folosi enzime derivate din bacteriile găsite în intestine pentru a elimina antigene din grupele de sânge AB, A şi B, pentru a transforma grupa de sânge în 0, după cum notează bigthink.com.

Există patru tipuri de grupe de sânge: AB, A, B şi 0. Toate sunt diferite prin prezenţa sau absenţa unui antigen. Grupa de sânge A are antigen A. Grupa de sânge B are antigen B. Grupa de sânge AB le are pe amândouă.

Cineva cu grupa de sânge A nu poate primi sânge de la cineva cu grupa B şi invers, deoarece corpul va produce anticorpi pentru a ataca globulele roşii cu antigene care nu se potrivesc. Persoanele care au grupa de sânge AB pot primi orice tip de sânge, pentru că prezintă atât antigene A, cât şi antigene B.

Grupa 0 de sânge este numită “donatorul universal”, pentru că această grupă sanguină nu are antigene. Această grupă sanguină, specific 0 negativ, este cea mai valoroasă pentru că poate fi administrată oricui.

Oamenii de ştiinţă caută de mult metode pentru a trasnforma grupele de sânge AB, A şi B în grupa 0, însă nu au avut prea mult succes în a dezvolta o soluţie valabilă şi economică.

Noua abordare poate schimba acest lucru. Oamenii de ştiinţă au descoperit că microbii din intestine sunt foarte buni la eliminarea zahărului găsit pe proteinele din intestin. Acest proces este similar cu eliminarea antigenelor găsite pe globulele roşii, ceea ce este exact ce trebuie să se întâmple pentru a trasforma grupele de sânge AB, A şi B în grupa de sânge 0.