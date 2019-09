Premieră astronomică ! O gaură neagră a fost observată în timp ce devora o stea

EHT Collaboration The Event Horizon Telescope (EHT) The Event Horizon Telescope (EHT)





Oamenii de ştiinţă americani au captat în imagini o gaură neagră uriaşă în timp ce devora, într-o manieră violentă, o stea. Este pentru prima oară în istorie când a putut fi observat în întregime un astfel de eveniment cosmic. Acest lucru s-a realizat cu ajutorul unui telescop lansat de NASA cu misiunea de a detecta exoplanetele.



Telescopul spaţial Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), administrat de NASA, a dezvăluit cronologia detaliată a momentelor în care o stea, aflată la o distanţă de 375 de milioane de ani lumină de Terra, şi-a modificat traiectoria de deplasare şi a început să fie atrasă de forţa gravitaţională a unei găuri negre super-masive, au precizat experţii agenţiei spaţiale americane.



Respectiva stea avea o dimensiune comparabilă cu aceea a Soarelui și a fost în cele din urmă aspirată şi complet distrusă în cadrul unui fenomen cosmic rar, denumit de oamenii de ştiinţă "tidal disruption event" ("eveniment de ruptură prin efect de maree").



Astronomii au folosit o reţea internaţională de telescoape pentru a detecta fenomenul, înainte de a apela la serviciile furnizate de telescopul spaţial TESS care, monitorizând zonele permanente de observare spaţială ce i-au fost desemnate în vederea detectării unor exoplanete, a reuşit să surprindă în imagini începutul acestui eveniment cosmic violent.



"Aceasta a fost cu adevărat o combinaţie între a fi bun din punct de vedere ştiinţific şi a fi norocos, iar uneori este exact lucrul de care ai nevoie pentru a împinge ştiinţa înainte", a declarat Thomas Holoien, astronom la Carnegie Institution for Science.



Astfel de fenomene se produc atunci când o stea se aventurează prea aproape de o gaură neagră uriașă, acestea fiind obiecte cosmice care se aflată în mijlocul celor mai multe galaxii mari, inclusiv în centrul Căii Lactee. Uriaşele forţe gravitaţionale ale găurii negre dezintegrează acea steaua ghinionistă în miliarde de fragmente, o parte a materiei stelare fiind aruncată în spaţiu, iar restul se prăbuşeşte în interiorul găurii negre, formând astfel un disc de gaze fierbinţi şi strălucitoare, pe măsură ce steaua este înghiţită.



"Mai exact, am putut să măsurăm rata cu care discul a devenit strălucitor şi am observat o scădere a temperaturii şi a luminozității sale, aceste detalii fiind unice", a precizat profesorul Holoien. Această observație ar putea să îi ajute pe astronomi să înţeleagă mai bine comportamentul găurilor negre, considerate un mister ştiinţific, după ce o teorie a fizicianului Albert Einstein a examinat în urmă cu peste 100 de ani influenţa gravitaţiei asupra luminii aflate în mişcare.

