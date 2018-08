In Siberia au fost descoperite semnele unei iminente catastrofe!

Cercetatorii NASA au ajuns la concluzia ca solurile vesnic inghetate (permafrost) din Siberia si Alaska si-au accelerat procesul de topire din cauza formarii lacurilor termocarstice, scrie publicatia Science Alert.

Lacuri termocarstice sunt numite adanciturile pline cu apa, care apar ca urmare a topirii termafrostului si situate adanc in sol. Crearea acestor lacuri distrug echilibrul de temperatura, pentru ca apa determina incalzirea solului. Se formeaza, astfel, o legatura inversa pozitiva, care grabeste topirea permafrostului in perioada calda a anului.

Potrivit estimarilor oamenilor de stiinta, in zona acestor lacuri, solurile inghetate se pot topi cu 15 metri in adancime, in loc de cativa centimetri.Problema este ca fenomenul se observa in zonele care nu au fost supuse unor temperaturi relativ ridicate in decurs de zeci de mii de ani.

Cercetatorii au constatat ca formarea lacurilor termocarstice sporeste emisiile de dioxid de carbon cu 125-190% comparativ cu volumul eliberat in atmosfera in cazul unei topiri treptate.

In opinia specialistilor NASA, rezultatele arata ca modelele existente ale schimbarilor climatice trebuie completate, pentru o evaluare adecvata a consecintelor efectului de sera si a incalzirii globale.