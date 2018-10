Lansare eşuată a capsulei Soiuz - NASA anunţă o anchetă, Rusia promite transparenţă totală

Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a dat publicităţii, joi, un comunicat în care subliniază importanţa siguranţei astronauţilor în timpul misiunilor şi anunţă că NASA deschide o anchetă cu privire la eşecul lansării unei capsule Soiuz cu doi astronauţi la bord spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS), transmite SPACE.com.



"Astronautul NASA Nick Hague şi cosmonautul rus Aleksei Ovcinin sunt în stare bună după lansarea eşuată de azi. Sunt recunoscător că toată lumea e bine. Vom deschide o anchetă amănunţită asupra cauzelor acestui incident", a postat administratorul NASA pe contul său de Twitter.



Jim Bridenstine s-a aflat la cosmodromul Baikonur din Kazahstan pentru a urmări lansarea de joi a capsulei Soiuz spre ISS. El a stat de vorbă cu astronauţii Hague şi Ovcinin după ce aceştia s-au echipat, cu puţin timp înainte de lansare. La puţin timp după această discuţie, astronauţii au ieşit din zona de carantină în care sunt ţinuţi înainte de lansare şi s-au îmbarcat în capsula Soiuz ce urma să-i transporte până la avanpostul orbital.



"Capsula Soyuz MS-10 a fost lansată de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan spre Staţia Spaţială Internaţională, joi, 11 octombrie, la ora 4:40 a.m. EDT (2:40 p.m. ora locală) avându-i la bord pe astronautul american Nick Hague şi pe cosmonautul rus Aleksei Ovcinin. La puţin timp după lansare a fost detectată o anomalie la funcţionarea unuia dintre motoarele rachetei portante şi ascensiunea capsulei a fost oprită, rezultând o aterizare balistică a vehiculului de transport pe orbită. La locul de aterizare forţată au fost trimise rapid echipe de intervenţie şi salvare. Hague şi Ovcinin sunt în exteriorul capsulei şi într-o stare bună de sănătate. Ei vor fi transportaţi la Centrul de pregătire pentru cosmonauţi Gagarin din Oraşul Stelelor, Rusia, la marginea Moscovei".



"Administratorul NASA Jim Bridenstine şi echipa NASA monitorizează situaţia cu atenţie. NASA colaborează îndeaproape cu Roscosmos pentru a asigura revenirea în siguranţă acasă a membrilor echipajului ISS. Siguranţa echipajelor este principala preocupare a NASA. Vom deschide o anchetă amănunţită asupra cauzelor acestui incident", conform comunicatului dat publicităţii de administratorul NASA.



Dmitry Rogozin, şeful Agenţiei spaţiale ruse Roscosmos, a asistat, de asemenea, la ultimele pregătiri dinainte de începerea misiunii şi le-au urat succes celor doi astronauţi. Cei doi şefi ai celor mai importante agenţii spaţiale din lume s-au întâlnit personal pentru prima oară în cursul acestei săptămâni.



Rusia se aşteaptă ca SUA să dea dovadă de înţelegere privind incidentul care a dus la abandonarea acestei misiuni. Roscosmos a anunţat transparenţă totală privind cauzele care au dus al producerea acestui incident, conform unui anunţ făcut pentru presă de vicepremierul rus Iuri Borisov.



"Cred că americanii vor arăta înţelegere cu privire la această situaţie. Evident că nu vom ascunde cauzele", a asigurat el, subliniind în acelaşi timp că în astfel de cazuri cooperarea şi deschiderea sunt complete. "Bineînţeles că trebuie să afle şi americanii ce s-a întâmplat. Le vom pune la dispoziţie toate informaţiile necesare cu privire la acest incident", a mai promis Borisov atunci când a fost întrebat dacă nu cumva eşecul acestei misiuni va afecta cooperarea ruso-americană în domeniul spaţial.



"În prezent doar Rusia asigură transportul echipajelor spre şi dinspre Staţia Spaţială Internaţională", a precizat în acest context oficialul rus.



Iuri Borisov a reamintit că în domeniul spaţial se produc numeroase situaţii de urgenţă şi chiar şi accidente tragice care au îndoliat, deopotrivă, atât istoria explorărilor spaţiale ruse cât şi americane. "Aceasta este o industrie high-tech care presupune riscuri. Nu degeaba cosmonauţii noştri primesc premii prestigioase pentru misiunile pe care le-au desfăşurat în spaţiu. Aceşti oamenii îşi riscă viaţa (în astfel de misiuni n.r.)", a mai subliniat el.



O treaptă a rachetei care transporta capsula Soiuz cu astronautul american Nick Hague şi cosmonautul rus Aleksei Ovcinin spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS) a suferit o pană de motor la scurt timp după lansare, obligând echipajul să revină de urgenţă pe Terra.



După retragerea din circulaţie a navetelor spaţiale americane în 2011, NASA cumpără cu costuri foarte mari locuri la bordul capsulelor ruseşti Soiuz, cu mai multe luni în avans, pentru a trimite astronauţi americani pe ISS.



Casa Albă a anunţat la începutul acestui an că intenţionează să oprească până în 2025 finanţarea directă a ISS. Statele Unite investesc între 3 miliarde şi 4 miliarde de dolari pe an în funcţionarea ISS, al cărei cost de asamblare a fost de 100 de miliarde de dolari şi care este locuită permanent de echipaje de astronauţi începând din anul 2000.



Contractul dintre Rusia si NASA pentru a transporta astronauţi americani pe ISS cu capsule ruseşti expiră în aprilie 2019, reaminteşte EFE.

