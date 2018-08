Fenomenul Tunguska nu a fost meteorit! O noua versiune!

Profesorul Aleksei Reteium, de la Universitatea din Moscova sustine ca fenomenul Tunguska nu ar fi fost, de fapt, un meteorit, ci o consecinta a "unei explozii" de energie in interiorul Pamantului, scrie presa de la Moscova.

Potrivit omului de stiinta, la inceputul secolului 20, viteza de rotire a Terrei a incetinit semnificativ, apoi s-a accelerat considerabil.

In aceste conditii, in adancurile Pamantului s-au activat diferite procese, provocand o eruptie de energie in perimetrul latitudinii 60.

"Dintr-un motiv sau altul, in corpul planetei noastre s-au produs evenimente extraordinare, a inceput sa se stranga intr-o maniera neobisnuita, in timp ce viteza de rotire a crescut in mod nemaintalnit. Toate astea au condus la fenomenul Tunguska", si-a explicat cercetatorul punctul de vedere.

Potrivit spuselor sale, atat luminile de pe cer, cat si mingiile de foc despre care au relatat martorii oculari, sunt, la randul lor, consecinte ale reactiei ale eruptiei de hidrogen si oxigen. Acest amestec a explodat creand cheaguri electromagnetice si bolizi uriasi.

La 30 iunie 1908, in zona raului Podkamennaia Tunguska din Siberia s-a produs o explozie, de o putere estimata la 40-50 megatone. S-a spus ca explozia ar fi fost determinarea de arderea unui meteorit in atmosfera terestra, de caderea unei bucati din nucleul meteoritului sau a unui grup intreg de meteoriti.

Unda de soc a culcat paduri intregi pe o suprafata de 2000 de metri patrati, iar pe o raza de 200 de kilometri s-au spart geamurile caselor.