Tonele de diamante de sub picioarele noastre!

O comoară imensă se află chiar sub picioarele noastre: peste un milion de miliarde de tone de diamante se găsesc sub suprafaţa Terrei, arata cercetările de ultima ora ale oamenii de ştiinţă de la Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Goana după diamante trebuie să mai aştepte, uriasa cantitate de pietre preţioase gasindu-se la o adancime de 145 pana la 240 kilometri, mult peste performantele echipamentelor de foraj moderne. ''Nu putem ajunge la ele, dar sunt mai multe diamante decât ne imaginăm'', a spus Ulrich Faul, de la departamentul de ştiinţe planetare al MIT.

''Acest lucru demonstrează că diamantul nu este un mineral exotic ci, la scară planetară, este un mineral întâlnit frecvent'', a adăugat acesta. Folosind tehnologia seismică pentru a analiza felul în care undele sonore traversează scoarţa terestră, cercetătorii au detectat această comoară într-un grup de roci denumite ''cratoni'' care traversează scoarţa până la mantaua terestră.

Totul a inceput dupa ce s-a constatat că undele sonore accelerau într-o manieră semnificativă atunci când traversau rădăcinile acestor cratoni. Potrivit lui Faul, una dintre proprietatile diamantului "este că sunetul îl traversează cu o viteză de două ori mai mare decât în cazul mineralelor care predomină în rocile din mantaua superioară, şi anume olivina''.

Cercetătorii au descoperit apoi că singurul tip de rocă în cazul căreia viteza corespundea cu cea detectată în cratoni are un conţinut de diamante în procent de 1 până la 2%. AGERPRES