NASA a prezentat astronauții care vor utiliza primele capsule spațiale private

NASA a dezvăluit vineri numele celor nouă astronauţi care vor călători în spaţiu în 2019 la bordul unor capsule spaţiale construite de companiile private Boeing şi SpaceX, informează AFP.



Aceste prime zboruri vor permite Statelor Unite să îşi reia programul de trimitere a unor astronauţi pe orbită cu ajutorul unor vehicule spaţiale americane, după retragerea din circulaţie a navetelor sale spaţiale în 2011. De atunci, NASA se bazează pe rachetele ruseşti pentru a-şi trimite astronauţii la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), plătind Rusiei 80 de milioane de dolari pentru fiecare loc la bordul unei capsule Soyuz.



De asemenea, va fi pentru prima oară când companii private americane vor asigura acest tip de transport, după ce NASA a cerut în 2014 firmelor Boeing şi SpaceX să dezvolte noi sisteme de lansare, care să devină operaţionale în 2019.



"Acest lucru este important pentru ţara noastră, vrem ca America să ştie că am revenit, că vom trimite în spaţiu astronauţi americani în capsule americane, care vor decola de pe sol american", a declarat Jim Bridenstine, administratorul agenţiei spaţiale americane, în timpul ceremoniei de prezentare a celor nouă astronauţi (şapte bărbaţi şi două femei), organizată în oraşul Houston.



SpaceX are prevăzut un zbor demonstrativ, fără pasageri, în noiembrie 2018, în timp ce primii astronauţi, printre care se vor afla Robert Behnken şi Douglas Hurley, vor părăsi Terra la bordul unor vehicule concepute de această companie privată în aprilie 2019. Ceilalţi astronauţi care vor colabora cu SpaceX în cadrul acestor misiuni vor fi Victor Glover şi Michael Hopkins.



În ceea ce priveşte compania Boeing, care dezvoltă capsula spaţială Starliner, doi piloţi experimentaţi vor participa la zborurile de testare: Eric Boe, în vârstă de 53 de ani, şi Christopher Ferguson, în vârstă de 56 de ani.



Ei vor fi însoţiţi de Nicole Aunapu Mann, care va efectua primul ei zbor în spaţiu, şi de experimentata Sunita Williams, fost pilot în cadrul U.S. Navy, în vârstă de 52 de ani. Un alt astronaut implicat în testarea capsulei Starliner va fi Josh Cassada.



În total, NASA a explicat că a semnat "un contract pentru şase misiuni, cu un maximum de patru astronauţi pentru fiecare misiune, pentru fiecare companie".

AGERPRES