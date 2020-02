NASA va primi cel mai mare buget din istorie. Donald Trump vrea să trimită astronauți pe Lună și Marte

Casa Albă a cerut Congresului american să aprobe 25,2 miliarde de dolari pentru NASA în 2021, cel mai mare buget alocat agenţiei spaţiale americane în ultimele decenii, şi a solicitat o creştere constantă a acestuia în următorii cinci ani pentru a asigura obiectivul anunţat de preşedintele Donald Trump de a trimite astronauţi pe Lună şi pe Marte.



Această solicitare va creşte bugetul NASA cu 12% pentru anul fiscal care debutează pe 1 octombrie, iar aproape jumătate din fonduri vor merge spre programul "Moon to Mars" ("Lună spre Marte"), ce include dezvoltarea unor module de aselenizare, roveruri robotizate, rachete extrem de puternice şi a unor noi costume spaţiale.



"Ei (administraţia prezidenţială) susţin viziunea noastră pentru o nouă eră a descoperirilor, oferind NASA un buget tot mai mare în fiecare an", a declarat Jim Bridenstine, administratorul NASA, luni, după ce Casa Albă a dat publicităţii acest plan.



Administraţia Trump a cerut NASA la începutul acestui an să îşi reorganizeze programul de explorare spaţială, pentru a putea să trimită astronauţi pe Lună până în 2024 şi pe Marte în deceniul următor, accelerând astfel calendarul agenţiei americane şi crescând bugetul său din 2020 cu 1,6 miliarde de dolari.



Bugetul pentru anul fiscal 2021, unul dintre cele mai mari prevăzute pentru NASA de după anii 1990, consolidează proiectul "Moon to Mars", care, conform estimărilor făcute de NASA, va costa 71,1 miliarde de dolari în următorii cinci ani, potrivit planului trimis Congresului american, luni.



Bugetul NASA va trebui să crească constant în următorii cinci ani pentru a finanţa programul menţionat mai sus, urmând să atingă un maxim de 28,3 miliarde de dolari în anul fiscal 2023 şi fiind destinat în principal dezvoltării de către sectorul privat a unor sisteme de aselenizare.



Bugetul include 529 de milioane de dolari pentru misiuni robotizate pe Marte, inclusiv o misiune ce prevede aducerea pe Terra a unor eşantioane recoltate din scoarţa marţiană şi cartografierea depozitelor de gheaţă aflate aproape de suprafaţă, care vor putea să ajute viitoarele misiuni cu echipaje de astronauţi care vor ajunge pe Planeta Roşie.



Într-un document separat, bugetul de 740,5 miliarde de dolari al administraţiei Trump prevede alocarea în 2021 a 15,4 miliarde de dolari către U.S. Space Force (Forţa Spaţială a Statelor Unite), un serviciu independent înfiinţat pe 20 decembrie în cadrul U.S. Air Force.

AGERPRES