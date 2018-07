O plantă rara în România, identificată în Kazahstan

Centaurea ruthenica, o plantă foarte rară, care se regăseşte în flora României doar în trei exemplare, în judeţul Cluj, a fost identificată de expediţia trans-siberiena RO-CRES într-o zonă de stepă uscată din Kazahstan, loc de unde ea a migrat, în urmă cu mii de ani, în Câmpia Română.

Planta a fost descoperită de bio-geograful Sabin Bădărău, conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului a Universităţii Babeş-Bolyai. "Am văzut de toate. Stepe mai uscate sau mai umede, am văzut lacuri cu păsări, iar sincer, speram în adâncul sufletului să văd o plantă care are o rezonanţă deosebită în sufletul meu şi în cariera mea profesională", a relatat cercetatorul.

Potrivit spuselor sale, in cartile pe care le citea a gasit "Centaurea ruthenica. Centaurea de la centaur - pentru că un centaur ar fi dezvăluit oamenilor proprietăţile medicinale ale plantei (...) şi ruthenica de la denumirea locului din Ucraina, parte a imperiului austro-ungar, unde a fost descrisă prima dată această specie. Am aflat atunci că e o plantă superbă, cu flori galben deschis, ca lămâia, şi care are o singură populaţie în ţara noastră, din mult mai multe câte erau în secolul al XIX-lea, în zona localităţii Boju, din câmpia Transilvaniei, la sud-est de Cluj-Napoca", a descris Bădărău.

"Venind acum, în această aventură condusă de Cosmin Sicora, de-a lungul şi de-a latul Eurasiei, am sperat în sufletul meu că vom vedea această specie la ea acasă, acolo de unde, cu mii şi mii de ani în urmă, a migrat spre vest şi a ajuns şi în silvostepele din România. Şi, într-adevăr, nu după mult timp după ce am intrat în silvostepa din nordul Kazahstanului, din jurul oraşului Kostanai, uitându-mă pe marginea drumului, am văzut-o", a afirmat bio-geograful clujean.

Omul de stiinta crede ca pentru a proteja o specie în flora României se impune conservarea ex-situ, respectiv extragerea, înmulţirea şi obţinerea de seminţe, apoi reintroducerea plantei în habitate asemănătoare celor în care existau. "Această specie este la limita extincţiei în România. Mai avem trei plante cunoscute în flora ţării şi ne vom strădui din greu să refacem cumva populaţii aproape pierdute, din cauza "industriei" creşterii oilor", a conchis Sabin Bădărău. AGERPRES