O rachetă a companiei SpaceX, care a avut la bord 24 de sateliţi, a fost lansată din Florida

O rachetă din gama Falcon Heavy produsă de compania SpaceX, care a avut la bordul ei 24 de sateliţi de cercetare, a fost lansată marţi dimineaţă de la Kennedy Space Centre din statul american Florida, informează DPA şi Reuters.



Racheta s-a desprins cu bine de pe rampa de lansare în aplauzele spectatorilor reuniţi cu ocazia acestui eveniment la ora locală 02:30 (06:30 GMT), după o amânare de trei ore în raport cu programul stabilit iniţial.



Aceasta a fost cea de-a treia lansare pentru racheta Falcon Heavy, care nu a avut astronauţi la bord. Compania SpaceX a testat prima dată această rachetă reutilizabilă în 2018. Al doilea zbor în spaţiu al rachetei a avut loc în aprilie, când Falcon Heavy a plasat pe orbită satelitul saudit Arabsat6a.



Capacitatea de reutilizare a lansatorului Falcon Heavy reprezintă unul dintre principalele sale atuuri, în contextul concurenţei tot mai acerbe dintre mai multe companii comerciale care doresc să trimită în spaţiu diverse echipamente şi, în viitor, echipaje de astronauţi şi turişti.



Elon Musk a spus că lansarea de marţi a fost una dintre cele mai dificile la care a asistat vreodată.



Lansatorul s-a separat în condiţii de siguranţă de racheta purtătoare, care şi-a început apoi misiunea de şase ore pe durata căreia trebuie să plaseze pe orbită cei 24 de sateliţi.



Cele două trepte propulsoare ale rachetei au revenit apoi în siguranţă pe Terra, aterizând pe o platformă adiacentă rampei de lansare, însă treapta centrală a lansatorului şi-a ratat de puţin ţinta de aterizare, prăbuşindu-se în Oceanul Atlantic.



Elon Musk, care a prezis că urmau să existe probleme în procedura de revenire a propulsorului central pe o plaformă marină, a scris pe Twitter următorul mesaj: "Erau şanse mici de reuşită".



Misiunea, denumit Space Test Program 2 (STP-2), a fost cea de-a treia pentru Falcon Heavy, despre care SpaceX afirmă că reprezintă cel mai puternic sistem de lansatoare spaţiale din lume.



Principalul client al misiunii de marţi este Departamentul de Apărare al Statelor Unite, un contractor-cheie pentru companiile comerciale din industria spaţială, aşa cum este SpaceX.



Cei 24 de sateliţi trimişi în spaţiu servesc unei multitudini de scopuri, de la colectarea datelor meteorologice şi climatice şi până la testarea unor noi tipuri de telescoape spaţiale. Printre beneficiari se află NASA, National Oceanic and Atmosphere Administration (NOAA), laboratoare din Departamentul Apărării, universităţi şi organizaţii non-profit.



Misiunea este una dintre cele mai dificile din istoria companiei SpaceX, întrucât a inclus patru porniri separate ale propulsoarelor din treapta superioară a lansatorului şi pentru plasarea sateliţilor pe trei orbite distincte, au precizat reprezentanţii firmei americane pe site-ul acesteia.



Vela solară



Printre sateliţii trimişi pe orbită de Falcon Heavy se află şi un ceas atomic pe care NASA îl testează pentru navigaţia spaţială, un satelit care testează noi tehnologii utilizabile în cadrul telescoapelor spaţiale şi proiectul unei vele solare, finanţat parţial de Planetary Society, o organizaţie non-profit condusă de Bill Nye, renumitul prezentator al unor emisiuni ştiinţifice de televiziune, supranumit "The Science Guy".



Acest proiect, denumit LightSail, este finanţat prin crowdfunding şi vizează plasarea pe orbita terestră a primului vehicul care este propulsat doar de radiaţia solară, a precizat pe site-ul său Planetary Society, o organizaţie care militează de mai multe decenii pentru utilizarea propulsiei solare.



Falcon Heavy este cea mai puternică rachetă operaţională din lume, depăşindu-şi de două ori cel mai apropiat concurent, au precizat inginerii de la SpaceX. Acest lansator are capacitatea de a transporta pe orbită o încărcătură de aproape 64 de tone - mai mult decât un Boeing 737 de linie, complet încărcat cu pasageri, echipaj, bagaje şi carburant.



Doar racheta lunară Saturn V, care a zburat pentru ultima dată în spaţiu în 1973, fiind lansată din acelaşi loc, a putut să transporte în spaţiu o încărcătură mai mare.

