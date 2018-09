O vietate ciudata descoperita in Noua Zeelanda

In apele Noii Zeelande, nu departe de orasul Auckland, a fost gasita o vietate neobisnuita, informeaza Fox News. Potrivit sursei, cativa turisti care se plimbau pe plaja au descoperit o meduza monstru, aruncata pe mal.

Eve si Adam Dikinson au gasit strania meduza, care face parte din categoria meduzelor coada de cal. "Erau meduze peste tot, am fost foarte mirati. Dupa care am vazut uriasa meduza, care nu pare ca toate celelalte. Ne-am invartit mult in jurul ei, pentru ca avea o culoare si forme frumoase. Fiul meu a spus ca seamana cu un vulcan", a relatat Eve Dikinson.

Diana Macpherson, de la Institutul national pentru studierea apei si atmosferei, NIWA, a precizat ca acest gen de meduze sunt ceva obisnuite pentru Noua Zeelanda, numai ca ele apar, de regula, in perioadele calde. Iar aceasta meduza a venit la mal prea devreme.