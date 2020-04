Pentagonul recunoaște oficial trei înregistrări video în care apar OZN-uri

antena3





Pentagonul a recunoscut oficial trei înregistrări video, realizate de către piloţi ai Marinei Militare a SUA (US Navy) în care apar OZN-uri, realizate de piloți ai Marinei Militare a SUA, transmite AFP.

Unul dintre materialele video, alb-negru, datează din noiembrie 2004, iar alte două sunt din ianuarie 2015.

Acestea erau cunoscute, întrucât au fost publicate de New York Times.



Pentagonul a explicat că a decis distribuirea oficială a înregistrărilor pentru a înlătura îndoielile cu privire la autenticitatea imaginilor sau existenţa altor înregistrări şi a precizat că fenomenele aeriene observate în materialele video sunt caracterizate ca 'neidentificate'.



În una dintre filmări se observă un obiect cu formă alungită, care se deplasează rapid şi dispare în stânga, după ce accelerează brusc, la câteva secunde după ce a fost detectat de unul dintre senzorii avionului militar.



O altă înregistrare surprinde şi reacţia echipajului avionului, care remarcă un obiect deasupra norilor şi se întreabă dacă este vorba de o dronă. "E o flotă întreagă !", spune unul din militari, iar altul remarcă, în momentul în care formațiunea începe să se rotească: "Toate merg contra vântului. Vântul are 120 de noduri spre vest. Uită-te la chestia aia !'.



Înregistrările, denumite FLIR, GOFAST şi GIMBAL pot fi descărcate de pe site-ul de internet al Naval Air Systems Command (Comandamentul sistemelor aeriene ale marinei), la adresa https://www.navair.navy.mil/foia/documents.



Pilotul în rezervă David Fravor din US Navy (marina militară), care a întâlnit unul din obiectele zburătoare neidentificate în 2004, a relatat în anul 2017, televiziunii CNN, că obiectul pe care îl văzuse se deplasa haotic. "Când mă apropiam de el a accelerat brusc spre sud şi a dispărut în mai puţin de două secunde. Era ca o minge de ping-pong care sare dintr-un zid".



În decembrie 2017, Departamentul Apărării al SUA recunoscut că a finanţat, până în 2012, un program secret în valoare de câteva milioane de dolari pentru anchetarea cazurilor cu OZN-uri.