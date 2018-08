Substante minune: Mananci, dar nu te ingrasi!

Substantele folosite in tratamentul medicamentos impotriva glaucomului sunt capabile sa impiedice luarea in greutate, chiar si in cazul unui regim alimentar cu un bogat continuti de grasimi, sustine publicatia The Independent.

Oamenii de stiinta americane de la Universitatea Yale au stabilit ca, inlaturand anumite gene, celulele intestinale blocheaza intrarea in organism a moleculelor de grasimi.

In cadrul experimentelor de laborator, soareci fara aceste gene au fost hraniti opt saptamani cu alimente foarte bogate in grasimi, fara sa se constate o luare in greutat4e. In schimb, fratii lor "normali" s-au ingrasat rapid.

"Grasimile se elimina din organism prin excremente, fara sa ajunga in sistemul sanguin, motiv pentru care soarecii nu s-au ingrasat, practic, in pofida alimentatiei cu continut ridicat de grasimi", a explicat unul dintre autorii studiului, Dr Feng Zhang.

Cercetatorii au identificat un grup de preparate cu actiuni similare si care au fost deja testate pe oameni. Ele sunt folosite in special in tratamentul impotriva glaucomului. Efectul a fost testat pe soareci.

Expertii americani considera ca, pe baza acestor preparate, pot fi create, pe viitor, noi mijloace de lupta impotriva obezitatii. Cu toate acestea, daca sunt consumate de om, ele pot avea si efecte secundare, pentru ca impiedica asimilarea unor substante utile, au avertizat specialistii.