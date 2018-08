S-a descoperit un organ necunoscut la oameni!

Oamenii de stiinta australieni de la Garvan Institute of Medical Research au descoperit la soareci si la oameni "microorgane" necunoscute pana acum si care participa la activitatea sistemului imunitar al omului, relateaza Science Alert.

Respectivele "microorgane" sunt, de fapt, niste structuri subitiri si plate, situate in partea superioara a glanglionilor limfatici. Initial, ele au fost gasite la soareci si au primit denumirea subcapsular proliferative foci, SPF.

Aceste structuri se formeaza temporar, iar dimensiunile lor mici le fac greu de depistat, motiv pentru care nu au fost observate pana acum.

In SPF a fost identificat un mare numar de diferite celule, inclusiv limfocite-B, capabile sa se transforme in celule ale memoriei, care pastreaza informatii despre infectii, jucand, astfel, un rol important in asigurarea unei rezistente de lunga durata la anumiti factori patogeni.

In opinia oamenilor de stiinta, aceste SPF-uri joaca rolul de "puncte de colectare" a limfocitelor, facandu-le eficiente in lupta impotriva diferitelor infectii.