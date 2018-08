S-a descoperit o metoda inedita de vindecare a cancerului

Cercetatorii australieni au creat o substanta care "adoarme" pentru totdeauna celulele canceroase. Un studiu pe aceasta tema a fost publicata in revista Nature.

Potrivit specialistilor, noua substanta actiunea asupra proteinelor KAT6A si KAT6B, care joaca unul dintre cele mai importante roluri in dezvoltarea celulelor canceroase. Testele de laborator efectuate pe soare cu cancer de sange au aratat ca suprimarea acestor proteine cu ajutorul noii substante a sporit de patru ori durata de viata a animalelor.

Substanta a prevenit, de asemenea, cresterea si raspandirea celulelor canceroase, fara a afecta ADN-ul celor sanatoase. Asta in conditiile in care, potrivit oamenilor de stiinta, cele mai populare, in momentul de fata, metode de vindecare a cancerului, precum chimioterapia si radioterapia, afecteaza in mod serios celulele sanatoase, provocand caderea parului, scaderea imunitatii, etc.

"Noua substanta priveaza celulele canceroase de capacitatea de a lansa ciclul celular. Proces care, din punct de vedere tehnic, se numeste imbatranire celulara. Celulele nu mor, dar nu se mai pot inmulti. Altfel spus, celula canceroasa adoarme pentru totdeauna", au explicat cercetatorii.

In prezent, oamenii de stiinta pun la punct un preparat pe baza noii substante. Se presupune ca medicamentul va fi deosebit e util in perioada de consolidare a terapiei dupa cursul primar de vindere a efectiunilor oncologice.