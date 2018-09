S-au născut primii lei concepuți prin inseminare artificială

Doi pui de leu, care se muşcă în joacă şi mârâie fericiţi într-un centru din apropierea capitalei Africii de Sud, Pretoria, nu par cu nimic diferiţi de alte exemplare de vârsta lor din aceeaşi specie, însă ei sunt unici, relatează duminică AFP.



''Aceştia sunt primii pui de leu concepuţi prin inseminare artificială - prima astfel de pereche din lume'', a anunţat o echipă de cercetători de la Universitatea din Pretoria care studiază sistemul reproducător al exemplarelor femele de leu african.



Cei doi pui, un mascul pe nume Victor şi o femelă numită Isabel, s-au născut la 25 august, sunt sănătoşi şi se comportă normal, a declarat Andre Ganswindt, directorul Institutului pentru cercetarea mamiferelor din Pretoria.



Evenimentul fericit este rezultatul a 18 luni de teste ştiinţifice intensive.



"Am colectat sperma unui leu sănătos" şi apoi am inseminat leoaica, a explicat Ganswindt pentru AFP. "Din fericire, a funcţionat", a mai spus acesta. ''Am făcut mai multe încercări însă, surprinzător, nu a fost nevoie de foarte mult efort pentru a reuşi''.



Misiunea cercetătorilor nu a fost, însă, una uşoară. "Lucrul cu animalele sălbatice, în special cu carnivorele, este o provocare", a declarat Imke Luders, cercetătoare în cadrul echipei.



''Femelele au fost obişnuite să stea fără anestezie la prelevarea de probe de sânge şi la testele citologice, necesare pentru a determinarea etapelor ciclului lor de ovulaţie'', a explicat cercetătoarea.



Medicul veterinar de origine spaniolă Isabel Callealta, care a condus echipa, a dresat personal leoaicele să se întindă lângă gard, în timpul efectuării testelor.



Fertilizarea a fost efectuată într-un laborator specializat din Ukutula.



Andre Ganswindt şi-a exprimat speranţă că procedura va fi repetată cât mai repede posibil. "A fost o premieră, trebuie să o evaluăm pentru a ne asigura că această abordare poate fi reprodusă cu succes şi în mod regulat", a spus el.



În cazul în care eficacitatea procedurii va fi confirmată, această tehnică ar putea fi utilizată de alte echipe de specialişti pentru a suplimentarea efectivelor din zonele în care această specie este ameninţată cu dispariţia, a adăugat cu entuziasm cercetătorul.



La nivel mondial, populaţia de lei a scăzut cu 43% în decurs de douăzeci de ani ajungând astăzi la circa 20.000 de exemplare, după cum estimează Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN), care a clasat acest prădător în categoria speciilor vulnerabile.



''Populaţia de lei a scăzut semnificativ, la fel ca cea a multor alte feline. Dacă nu facem nimic, ei riscă să dispară", a afirmat alarmat Andre Gandswindt.



Datorită fertilizării in vitro, ''am putea, cel puţin temporar, să eliminăm deplasarea animalelor în vederea acuplării şi am putea transfera pur şi simplu sperma la femele, aşa cum se procedează deja în cazul elefanţilor aflaţi în captivitate în America de Nord sau în Europa", a adăugat omul de ştiinţă.



''Naşterea primilor pui prin inseminare artificială în ţara în care (aceste animale) trăiesc şi nu într-o grădină zoologică din străinătate (...) demonstrează că protecţia poate avea mai multe faţete', a adăugat Luders.



"Tehnicile de reproducere asistată sunt un alt instrument disponibil (...) pentru protejarea speciilor pe cale de dispariţie", a subliniat ea.

