Senzațional! Savanţii au descoperit prima fiinţă care nu respiră

Potrivit unui studiu publicat luni de revista Proceedings of the National Academy of Sciences, Henneguya salminicola este singurul organism căruia îi lipseşte complet secvenţa genetică dedicată respiraţiei ca proces fiziologic. Savanţii spun că toate celelalte organisme multicelulare de pe Pământ prezintă secvenţe genetice dedicate respiraţiei.

Studiul a revelat faptul că parazitul nu are genomul mitocondrial, porţiunea de ADN care conţine genele responsabile pentru respiraţie, arată Live Science. Organismul microscopic face parte din clasa de protozoare myxozoa, rude îndepăratate ale meduzelor.

Henneguya salminicola este posibil să fi semănat cu meduzele, dar în procesul evolutiv ar fi renunţat la majoritatea trăsăturilor multicelulare. „Au renunţat la ţesuturi, la celule nervoase, la muşchi, la tot”, notează coautoarea studiului, Dorothée Huchon, biolog specializat în evoluţie la Universitatea din Tel Aviv.

„Acum realizăm că au pierdut până şi abilitatea de a respira”, a arătat savanta.

Henneguya salminicola este un parazit care se stabileşte în ţesutul muscular al peştilor şi al viermilor subacvatici.